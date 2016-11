Initiative zur Verteilungsgerechtigkeit :  Juso wollen Kapital statt Arbeit besteuern

Die Juso wird im kommenden Jahr eine Volksinitiative lancieren, die fordert, dass Kapitalgewinne stärker besteuert werden als Arbeitseinkommen. «Wir wollen, dass Bonzen, die ohne zu arbeiten immer reicher und reicher werden, etwas mehr Steuern bezahlen. Im Gegenzug soll die breite Bevölkerung entlastet werden», begründet die Zürcher Sektion, die das Projekt vorgeschlagen hatte, ihre Idee.

Konkret schwebt den Jungsozialisten vor, in der Verfassung zu verankern, dass Kapitaleinkommen – also Zinsen, Dividenden und Wertsteigerungen bei Immobilien – höher besteuert werden, beispielsweise mit einem Faktor von 1,5. Dies würde Mehreinnahmen im Milliardenbereich bringen, sagen sie, die an die arbeitende Bevölkerung rückverteilt werden können, indem Arbeitseinkommen geringer besteuert werden.

25-Stunden-Woche hatte keine Chance

An der Delegiertenversammlung setzte sich dieses Projekt der Zürcher Sektion gegen elf andere Vorschläge durch. «Es war ein ziemlicher Showdown», so Juso-Chefin Tamara Funiciello. Auch das Projekt der Einführung einer 25-Stunden-Woche (BLICK berichtete), hatte keine Chance dagegen. Ihm war vor allem die Skepsis in der Romandie zum Verhängnis geworden.

Im Vergleich dazu kommt «Kapital statt Arbeit besteuern» vergleichsweise realpolitisch daher. «Diese Initiative würde aber einen echten Systemwechsel bringen. Und wir können an ihr den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital aufzeigen», so Funiciello.

Konsequenter als 1:12

Die Initiative greift auch die Thematik der 1:12-Initiative auf, die die Juso 2009 lanciert hatte. Aus Sicht der Zürcher Juso ist sie aber «viel konsequenter: Die von der 1:12-Initiative angegriffenen Lohneinkommen sind lächerlich tief im Gegensatz zu Kapitaleinkommen, die in den Milliardenbereich gehen können».