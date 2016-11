Heute: Zuwanderungs-Debatte :  Müller-Vorrang im Ständerat

Heute kommt es im Ständerat zum grossen Showdown in der Zuwanderungsfrage. Die kleine Kammer entscheidet über die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative (MEI).

In der Debatte geniesst ein Mann gleich doppelt Vorrang: Der Aargauer FDP-Ständerat Philipp Müller. Er steckt hinter dem Konzept für einen Inländervorrang in Berufsgruppen mit überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit. Verbunden mit einer Melde-, Interview- und Begründungspflicht bei offenen Stellen. Als offizieller Kommissionssprecher steht Müller ebenfalls im Fokus.

Er wird sich auch gegen das konkurrierende CVP-Konzept zu wehren wissen, das ab einem gewissen Schwellenwert notfalls härtere Massnahmen gegen den Willen der EU ermöglichen will.

Viele nicht dringend benötigte Fachkräfte

Just in diese Debatte platzt eine neue Studie der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion. Demnach sind vier von fünf Arbeitnehmer, die aus dem Ausland in die Schweiz ziehen, keine dringend benötigten Fachkräfte, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete. So werden vor allem im Detailhandel, in der Gastronomie und auf dem Bau Ausländer in die Schweiz geholt, obwohl in dieser Branche die Arbeitslosigkeit im Inland vergleichsweise hoch ist.

Müller selbst wollte die Studie gestern nicht kommentieren. Der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni hingegen sieht das freisinnige Konzept dadurch bestätigt. «Wir greifen gezielt bei jenen Berufen ein, wo genügend inländische Arbeitskräfte vorhanden sind.»

So dürfte sich das FDP-Modell heute unverändert durchsetzen. Die Allianz der FDP mit SP und Grünen verfügt nämlich über 26 von 46 Stimmen.

Danach ist der Nationalrat wieder am Zug, wo insbesondere die Begründungspflicht noch aus dem Konzept gestrichen werden könnte.