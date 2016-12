Halbzeit bei Anti-Burka-Unterschriftensammlung :  «Die Initiative kommt zustande!»

Vor neun Monaten hat das Egerkinger Komitee um SVP-Nationalrat Walter Wobmann die Unterschriftensammlung für ein nationales Verhüllungsverbot gestartet. Das heisst: Halbzeit.

Und schon jetzt kann der oberste Burka-Gegner der Schweiz verkünden: «Die Initiative kommt zustande!» Wobmann sagt, dass «über 70'000 Unterschriften» beisammen seien. Faktisch dürften es aber deutlich mehr sein.

So oder so will der Solothurner aufs Gaspedal drücken. Schliesslich hinke die Schweiz der internationalen Entwicklung hinterher, sagt er mit Verweis auf Angela Merkel, die sich kürzlich für ein Verbot der Burka ausgesprochen hat.

Bereits im März wollen die Initianten deshalb das Anliegen bei der Bundeskanzlei einreichen. Die Chancen sind also gross, dass die Bevölkerung schon in naher Zukunft über ein Verhüllungsverbot entscheiden kann.