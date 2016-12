Grosse Bedenken bei Links und Rechts :  Bringt die E-Vignette Road Pricing und Big Brother?

Der elektronischen Autobahn-Vignette gehört die Zukunft. Das folgt aus einem Bericht, den der Bundesrat heute veröffentlicht hat (BLICK berichtete). Doch nicht alle freuen sich auf die neue Lösung zur elektronischen Erhebung der Abgabe für die Nationalstrassen.

Der SVP-Nationalrat und Transportunternehmer Ulrich Giezendanner fürchtet, die E-Vignette sei erst der Anfang: «Damit will der Bundesrat die Basis für das Road-Pricing schaffen.» Er meint nicht Mobility-Pricing, mit dem auch die ÖV-Benutzer zur Kasse gebeten würden. Denn so, wie er das Parlament kenne, müssten schliesslich wieder nur die Autofahrer bezahlen, so Giezendanner.

Road-Pricing ist Giezendanner ein grosser Dorn im Auge: «Wer beispielsweise morgens um acht in die Zürcher Innenstadt fahren will, muss mehr bezahlen als am Abend.» Damit schaffe man eine Zweiklassengesellschaft.

Kritik kommt auch aus dem Lager der Grünen. Der Zürcher Nationalrat Balthasar Glättli sagt: «Ich befürchte durchaus, dass mit einem solchen System Begehrlichkeiten nach mehr Kontrolle aufkommen.» Würden die Daten nur abgeglichen und wieder gelöscht, sei das unproblematisch. Doch das System sei wahrscheinlich zu mehr fähig, als nur Kontrollschilder abzugleichen. «Steht dann bei jeder Autobahnauffahrt eine Kamera, die erfasst, wer wann durchfährt, fände ich das aus Datenschutzgründen höchst problematisch.»

Ins gleiche Horn stösst auch der auf Recht im digitalen Raum spezialisierte Anwalt Martin Steiger: «Es ist absehbar, dass die gesammelten Daten früher oder später nicht mehr gelöscht werden.» Er wolle nicht den Teufel an die Wand malen. Aber alle Daten, die man sammle, würden früher oder später missbraucht, da man im digitalen Zeitalter keine absolute Sicherheit garantieren könne – auch nicht beim Bund.

«Wenn man die Daten schon nicht schützen kann, wäre es besser, man würde sie gar nicht erst sammeln», führt Steiger aus. Er gibt ausserdem zu bedenken, dass es durch die elektronische Vignette deutlich einfacher sein dürfte, die Preise zu erhöhen: «Heute zahlt man die Vignette direkt und muss sie aufkleben. Da spürt man, wie viel sie kostet.» Bei einer elektronischen Abwicklung sei das nicht mehr der Fall.

2023 kann die E-Vignette frühestens eingesetzt werden. Der Bund hat noch sieben Jahre Zeit, die Kritik auszuräumen.