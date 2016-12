Gastrosuisse-Präsident Platzer kritisiert Arbeitslosenvorrang :  «Das ist ein Blödsinn»

Was wurde bei der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative auf sie eingeprügelt: die Gastronomiebranche. Trotz hoher Arbeitslosigkeit würden die Chefs der rund 27'000 Hotels und Restaurants lieber billigere Ausländer rekrutieren und diese Ende Saison auf die Strasse stellen, wetterten selbst FDP-Politiker, welche die SVP-Initiative nur mit einem sanften Arbeitslosenvorrang umsetzten.

Kurze Glücksmomente

Einen Tag vor der Schlussabstimmung im Parlament wehrt sich jetzt der Buhmann der Nation, Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer: Dass der Staat Arbeitgeber zu Vorstellungsgesprächen zwingt und horrende Bussen androht, sei ein «Blödsinn». «Das löst bei ungeeigneten Arbeitslosen nur kurze Glücksmomente aus und dann kommt die Enttäuschung, wenn eine Absage erfolgt.»

Nicht genügend inländische Kandidaten

Die Arbeitslosigkeit würde mit der Interviewpflicht überhaupt nicht sinken, so Platzer. Wenn es geeignete Kandidaten im Inland gebe, würden die schon heute eingestellt, doch es gebe nicht genügend. «Im Ausland zu rekrutieren, ist für Gastronomen aufwendiger – und wegen der geltenden GAV sind ausländische Arbeitnehmer auch nicht billiger.»

Die meisten sind Kurzaufenthalter

Platzer hat berechnet, dass die Gastrobranche weniger als ein Prozent zur Zuwanderung in die ständige Wohnbevölkerung beiträgt. «Zwischen 2010 und 2015 wanderten netto pro Jahr nur 500 Personen dauerhaft ein. Denn die meisten sind Kurzaufenthalter und die Abwanderung aus der Branche ist hoch.»

Acht Prozent als arbeitslos gemeldet

Dennoch: Rund jeder zweite der über 200'000 Mitarbeitenden der Branche hat keinen Schweizer Pass, und im Gastgewerbe und der Hauswirtschaft sind acht Prozent als arbeitslos gemeldet – eine doppelt so hohe Quote wie der Durchschnitt. Platzer erklärt dies mit der hohen Fluktuation aufgrund der Saisonalität – denn: «Im Gastgewerbe sind Langzeitarbeitslose seltener als in der Gesamtwirtschaft.»

Auffangbecken für Personen ohne Ausbildung

Zudem würden Personen, die gar keine Gastroausbildung haben oder nur kurz in der Gastronomie gejobbt haben, die Arbeitslosigkeit in die Höhe treiben. Der Grossteil der Arbeitslosen, die dem Gastgewerbe zugeschrieben werden, hat laut dem Gastrosuisse-Präsidenten nur die obligatorische Schulbildung absolviert, jedoch keine Ausbildung gemacht. «Wir sind also oft auch eine Art Auffangbecken und bieten Personen ohne Ausbildung eine Chance.»