Was haben Roger Köppel und die SVP St. Gallen gemeinsam? Sie lassen ihre Kampagnen von Esther Friedli managen. Die Lebenspartnerin von Ex-SVP-Schweiz-Präsident Toni Brunner übernimmt nämlich die Leitung des Parteisekretariats der St. Galler Kantonalpartei.

Mit der Kündigung von Parteisekretärin Monika Eggenberger werde per 1. Februar 2017 das Parteisekretariat der SVP des Kantons St. Gallen neu besetzt und organisiert, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Esther Friedli aus Ebnat-Kappel werde das Parteisekretariat als politische Sekretärin neu leiten. Sie sei dabei zuständig für die politische Begleitung der Kantonsratsfraktion, der Parteileitung, für Kampagnen und die Koordination der Medienanfragen. «Die SVP des Kantons St. Gallen hat ihr diesbezüglich ein Mandat im Umfang von 50 Prozent übergeben.»

Vom Kanton zur Kantonalpartei

Esther Friedli führt die Kommunikationsfirma polestica gmbh, welche verschiedene Mandate auf nationaler und interkantonaler Ebene im Bereich der politischen Kommunikation und der politischen Beratung innehat. Zuvor war Friedli Generalsekretärin des Bildungsdepartements des Kantons St. Gallen.

Friedli hatte 2016 vergeblich für die St. Galler Regierung kandidiert. Im gleichen Jahr hatte sie auch die erfolgreiche Kampagne gegen eine Expo in der Ostschweiz organisiert. Und last, but not least war sie für den Wahlkampf von Roger Köppel verantwortlich. (hlm)