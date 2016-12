Seit einigen Monaten tobt er nun schon, der Sprachenstreit. Der Kanton Thurgau zieht in Erwägung, Frühfranzösisch aus der Primarschule zu verbannen, andere Kantone haben ähnliche Vorhaben geäussert. Bildungsminister Alain Berset will davon nichts wissen und drohte, den Sprachenstreit per Gesetz zu beenden und Frühfranzösisch für obligatorisch zu erklären. Die Drohkulisse scheint ihr Ziel erreicht zu haben, der Bundesrat will nun doch kein Gesetz erlassen.

«Die Voraussetzungen für eine Regelung durch den Bund sind zurzeit nicht gegeben», schreibt der Bundesrat in einer Medienmitteilung. Zwar betone er, die Harmonisierung des Sprachenunterrichts beizubehalten und weiter auszubauen. Die Voraussetzungen sollen aber neu geprüft werden, sollte ein Kanton von der Sprachenstrategie abweichen.

Grund dieses Entscheides ist die Vernehmlassung, welche der Bundesrat über das Sprachengesetz eröffnet hat. (shu)