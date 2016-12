Flucht nach vorn :  Genfer SVP-Nationalrätin (37) gibt Suff-Fahrt zu

Amaudruz sprach von mehr Alkohol am Steuer als gesetzlich erlaubt. Kontrolliert wurde sie von der Genfer Polizei auf dem Heimweg von einem internationalen Pferdesportanlass in Genf. Einzelheiten gab sie in ihrem Communiqué vom Mittwoch nicht bekannt. Das sei Privatsache, machte sie geltend.

Auch die SVP-Leitung setzte Amaudruz über den Vorfall ins Bild. Diese haben die Gesetzesverletzung verurteilt, ihr aber das Vertrauen ausgesprochen, schrieb sie. Den Polizisten, die sie kontrolliert hatten, dankte Amaudruz: Sie hätten sich sehr menschlich verhalten und ihre Persönlichkeit und ihre Rechte respektiert. (SDA)