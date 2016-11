FDP sieht Digitalisierung als Chance «Hier nicht zu investieren, wäre falsch»

Die FDP Schweiz hat an ihrer Delegiertenversammlung ein Positionspapier zur Digitalisierung beschlossen. Die Partei sieht in der «vierten industriellen Revolution» mehr Chancen als Risiken. Dafür sei es aber notwendig, in Bildung und Infrastruktur zu investieren und Regulierungen abzubauen, erklärt Parteipräsidentin Petra Gössi im Interview.