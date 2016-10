FDP-Nationalrat Thierry Burkart :  Im Nachtclub dreist beklaut

Am Donnerstagabend jeder dritten Sessionswoche treffen sich junge und jung gebliebene Parlamentarier im Ausgang – zur legendären U-35-Party. Dieses Mal ging es zum Feiern ins Du Théâtre beim Zytgloggeturm in der Berner Altstadt. Obwohl der Nationalrat am Freitag um acht Uhr früh wieder tagte, gaben die Politiker richtig Gas. Bis drei Uhr morgens hatten sie es lustig.

Als der Club schloss, wollte sich ein Grüppchen Unverwüstlicher noch weiter amüsieren. Mit von der Partie: der Aargauer FDP-Nationalrat Thierry Burkart (41). Da in Bern die Optionen für Nachtschwärmer begrenzt sind, zogen die National- und Ständeräte zur Cuba-Bar. Das Du Théatre geniesst einen guten Ruf, dieser Nachtclub aber hat ein etwas anrüchiges Image. Immer wieder gerät das Etablissement mit Prügeleien und Diebstählen in die Schlagzeilen.

Ganz wohl war es darum auch Burkart nicht: «Die Bar entspricht eigentlich nicht meinem Geschmack.» Er verkehre sonst nicht in solchen Lokalen, habe es aber nicht gekannt, da er zuvor in der Bundesstadt noch nie richtig im Ausgang gewesen sei.

Gut möglich, dass er künftig wieder einen grossen Bogen um den Club macht, denn der freisinnige Hoffnungsträger wurde bestohlen. Als er sein Jackett für einen Moment unbeaufsichtigt liess, hat ein Dieb seine Bank- und Kreditkarten sowie sein Generalabonnement 1. Klasse entwendet. «Es war schon ärgerlich, ich musste sofort alles sperren lassen», sagt Burkart.

Trotz allen Ärgers: Anzeige erstatten will der Aargauer Freisinnige nicht. «Das wäre wohl sinnlos, denn ich glaube nicht, dass sich der Dieb finden lässt.»

Trotz der aufreibenden Nacht sass Burkart wenige Stunden nach dem Diebstahl wieder brav an seinem Platz im Parlament für die Schlussabstimmungen am letzten Sessionstag.