Frank A. Meyer :  Einfache Welten

In Deutschlands grösstem Blatt, der «Süd­deutschen Zeitung», war gestern unter dem Titel «Bitte recht simpel» folgender Satz zu lesen: «Von Duterte über die AfD bis Trump dasselbe Schema: Die Populisten gaukeln eine einfache Welt vor.»

Das ist präzis der Vorwurf, der in der Schweiz auch der SVP gemacht wird. Trifft er zu? Gaukelt die rechtspopulistische Partei ihren Anhängern eine ­einfache Welt vor? Eine einfache Schweiz?

Wahrscheinlich ist das zutreffend. Auf jeden Fall präsentiert die Volkspartei gern einfache Lösungen, die dann, mit der Wirk­lichkeit konfrontiert, nicht praktikabel sind.

Doch gilt das ausschliesslich für den Rechtspopulismus, den in der Schweiz die SVP verkörpert?

Um darauf eine Antwort zu ­er­halten, muss der Satz der ­«Süddeutschen Zeitung» nur leicht verändert werden. Dann lautet er so: «Von Merkel über die Sozial­demokraten bis zu den Grünen immer das gleiche Schema: Die Antipopulisten gaukeln eine einfache Welt vor.»

Trifft dieser Vorwurf zu? Was gaukeln Parteien vor, die sich dem durchaus ehrenwerten Kampf ­gegen den Rechtspopulismus ­verschrieben haben, also auch dem Kampf gegen die SVP?

Sie gaukeln eine überaus einfache Welt vor. Diese Welt, ihre Gesellschaft, jubelt Migranten zu, die sie allesamt als Flüchtlinge bezeichnet, oder, besser noch, als Schutzsuchende, als unangreifbare Gäste: Man muss sie nur ihren religiösen Riten und Regeln überlassen, dann in­tegrieren sie sich wie von selbst in das hochkomplexe westliche ­Leben – natürlich all die sozialen Segnungen geniessend, wie sie eine Willkommensgesellschaft nun mal zu bieten hat.

Alles ganz einfach also, ein grosses multikulturelles Strassenfest.

So kunterbunt, so glücklich, so bereichert, wie immer wieder betont wird, sieht diese andere ein­fache Welt aus. In Deutschland hat die Bundeskanzlerin die Formel für solche Simpelei geprägt: «Wir schaffen das.»

Wie diese einfache Welt ­zu schaffen ist, hat sie bisher nicht verraten. Weil sie es nicht weiss. Weil ­niemand es weiss. Weil ­diese neue Welt, diese neue Gesellschaft mit ­Millionen Migranten aus einer mittelalterlichen Religionskultur eine überaus schwierige Angelegenheit sein wird – was heisst: sein wird? Bereits ist!

Weil aber nicht sein darf, was nicht sein soll, gebieten die Propagandisten des multikulturellen Paradieses Schweigen: Wer immer es wagt, darauf hinzuweisen, dass schier unüberwindliche kulturelle Konflikte drohen, wer über die Ursachen dieser Konflikte redet, der gilt als heimgesucht von Ängsten, als infiziert von Phobien, insbesondere von der Islamophobie, die laut «Süddeutscher Zeitung» der Tollwut gleichkommt. Der gilt als Rassist.

So einfach ist das in der einfachen Welt der Antipopulisten.

Sind damit andererseits die Rechts­populisten gerechtfertigt? Nun, in einem Punkt sind sie durchaus zu rechtfertigen: Es ist ihr ­Verdienst, dass trotz des Schweigegebots der multikulturell gestimmten Elite aus Publizisten, Politikern, Professoren und Pastoren über die komplizierten Probleme geredet werden muss, welche die Antipopulisten mit ihrer einfachen Weltsicht systematisch ausblenden.