Frank A. Meyer :  Die fatalste Folge

Haben alle alles gesagt? Es macht den Anschein. Doch wie es so ist am Familientisch: Die Fenster werden nicht aufgerissen, die Runde erhebt sich nicht von den Stühlen. Es wird weiter geschwatzt, bis in die frühen Morgenstunden, diesmal wohl bis in die späten Abendstunden, geht doch gerade die Sonne unter – oder die Welt.

Donald Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Für die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) wird dadurch «die liberale Weltordnung erschüttert». Für die deutsche Tageszeitung «Die Welt» ist ab sofort «alles möglich», auch das Schlimmste. Und der «Zeit» bleibt der gewohnte Redeschwall im Halse stecken: «Oh my God!», lautet der Titel, mit dem das Hamburger Blatt seine Verzweiflung zum Ausdruck bringt. Der «Spiegel» endlich, das Magazin für die letzten Wahrheiten, plakatiert seine jüngste Ausgabe mit der Zeile: «Das Ende der Welt».

Hilft also nur noch beten?

Zuflucht zum Gebet nahm die zivilisierte Welt schon einmal: 1980, als die Wähler Ronald Reagan zum Präsidenten der USA erkoren. Der Atomkoffer der Weltmacht im Griff eines B-Film-Helden, der in drittklassigen Western mit Platzpat­ronen um sich schoss – und so was mitten im Kalten Krieg. Oh my God!

Ronald Reagan hat dann die Abwicklung der Sowjetunion eingeleitet, gemeinsam mit Michail Gorbatschow. Ende gut, alles gut?

Ganz so dann auch wieder nicht: Die Reagan-Ära blieb erfüllt von Aufregung und Empörung über den bildungsfernen mächtigsten Mann der Welt, der die neoliberale Globalisierung lostrat, als er dem Marktschreier Milton Friedman sein Ohr lieh. Das wirtschaftliche Debakel, das dem Schoss der marktradikalen Religion entkroch, hat dieser Präsident nicht mehr erlebt: die Weltfinanzkrise von 2008.

Alles war möglich zu Reagans Amtszeit zwischen 1981 und 1989. Auch das Schlimmste. Doch die westliche Welt ging nicht unter.

Trump wie Reagan? Aller Alarm nichts als Fehlalarm?

Ganz so dann auch wieder nicht: Zu Befürchtungen besteht Anlass. Niemand weiss, was Trump tatsächlich tun wird. Womöglich nicht einmal Trump selbst. Doch Irritationen ruft nicht allein das Irrlicht hervor, das demnächst im Oval Office residiert.

Der Zürcher «Tages-Anzeiger» interviewte am Mittwoch Jason Brennan, einen amerikanischen Philosophen, dem zur Trump-Wahl folgende Sentenz einfiel: «Viele halten Volksherrschaft für etwas Heiliges. Das ist schade, denn das Ergebnis ist nicht immer gut. Demo­kratie ist überschätzt – und selber autoritär.»

Demokratie – autoritär? Ja, weil die Mehrheit entscheidet: das Volk, das «Kollektiv», dem Brennan geistig wenig zutraut, weshalb wir, wie er fordert, «dringend Alternativen in Betracht ziehen sollten».

Und wie lautet Brennans Alternative zur Volksherrschaft? Der Philosoph plädiert für eine «Epistokratie», soll heissen: Herrschaft der Philo­sophen. Die nähme dann folgende Gestalt an: «In der Epistokratie würden die Bürger auch entmachtet, aber immerhin wäre das Kollektiv besser.»

Vom Kollektiv des Volkes zum Kollektiv der Brennans.

Die Wahl Trumps gerät zum Anlass, die Überwindung der Demokratie zu propagieren. Demokratieverächter Brennan kommt den Demokratiefeinden, die ihr Zerstörungswerk seit langem betreiben, gerade recht.

Zum Beispiel den Google-Gottheiten im Silicon Valley. Sie arbeiten emsig daran, das demokratische Entscheidungs­system durch Algorithmen überflüssig zu machen. Zum Beispiel den Marktradikalen. Sie haben die Idee noch nicht aufgegeben, demokratische Meinungsfindung an den Markt abzutreten, das heisst, dessen unsichtbarer, weil gottgleicher Hand zu überlassen.

Das störrische Volk soll, nein, muss endlich erkennen: Unter der segensreichen Herrschaft von Philosophen wäre eine Wahl wie die vom 8. November schlicht undenkbar. Auch Algorithmen oder Markt hätten klüger entschieden.

Wie gut ist Demokratie, wenn der US-Präsident schlecht ist? Die Frage allein stellt die Demokratie in Frage.

Wenn demnächst am Beispiel Trump in Talkshows über Gesellschaftsmodelle jenseits der westlichen Wertewelt dis­kutiert wird, dann trifft ein, was die Feinde der westlichen Volksherrschaft seit langem ersehnen: Die Demokratie wird zur Geschmacksfrage.

Die fatalste Folge einer schlechten Wahl.