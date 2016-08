Studie zum Schweizer ÖV: Bis 2040 gibt es 50 % mehr ÖV-Passagiere

Es wird eng! 50 Prozent mehr ÖV-Passagiere bis 2040

BERN - Die Schweizer Bevölkerung wächst. Nun hat das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) mit anderen Bundesstellen berechnet, was dies in den nächsten 25 Jahren für Strasse und Schiene bedeutet. Kurz gesagt: Dichtestress.