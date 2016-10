Erstmals mehr Schwerverletzte wegen Handy am Steuer :  SMS gefährlicher als Promille

Die gute Nachricht zuerst: Immer weniger Verletzte und Tote gehen auf Kosten von Rasern. Ein anderes Bild aber zeigen die Zahlen zum unachtsamen Fahren. Im ersten Halbjahr 2016 verzeichnet die Statistik das erste Mal mehr Schwerverletzte durch Ablenkung als durch Rasen oder Alkohol am Steuer.

Thomas Rohrbach, Sprecher des Bundesamts für Strassen, überrascht dies nicht. Der Verkehr sei heute so dicht, es ertrage einfach keine Ablenkung mehr. Whatsapp checken oder die Energydrinkdose im Rucksack suchen – eine kurze Unaufmerksamkeit kann fatale Folgen haben. Intelligentere Fahrzeuge würden dies gar noch begünstigen, so Rohrbach: «Weil moderne Autos immer weniger Aufmerksamkeit brauchen, ist die Verlockung gross, etwas anderes zu machen.» Mit verheerenden Folgen: 202 Personen wurden im letzten Halbjahr schwer verletzt, weitere neun Personen mussten ihr Leben lassen.

Pusten fürs Handy

Die Problematik ist erkannt. «Augen auf die Strasse» heisst etwa eine Kampagne des TCS. Trotzdem scheinen sich Autofahrer nur langsam dafür sensibilisieren zu lassen. Schuld da­ran sei, dass sich Unachtsamkeit nur schwer kontrollieren lasse, so Rohrbach. «Alkohol- und Geschwindigkeitskontrollen lassen sich relativ einfach durchführen», erklärt er. Ein Hantieren am Navi hingegen bleibt oft unbemerkt. Dies zeigt auch ein Blick in die Massnahmenstatistik. Über 30'000 Personen mussten ihren Fahrausweis 2015 wegen zu schnellen Fahrens abgeben, 15'000 wegen Trunkenheit am Steuer. Unachtsamkeit wurde weniger als 10'000-mal gebüsst.

Auch als Fussgänger muss man besonders wachsam sein. Man erhält zwar vor Gericht oft recht, trägt aber den meisten Schaden davon. Das Wichtigste in den dunklen Monaten, so Ralph Echensperger von der Versicherung Zurich, seien reflektierende Kleider. «Ebenso wichtig ist, dass Fussgänger und Autofahrer in der Dunkelheit besonders aufmerksam sind.» Denn oft seien sich Fussgänger nicht bewusst: «Sie haben zwar Vortritt, müssen aber dem Fahrzeug den Vortritt gewähren, wenn es so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten kann», klärt der Schadenexperte auf.