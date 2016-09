Erich Hess will mildere Strafen für Telefonieren am Steuer

Erich Hess fordert mildere Strafen Busse statt Billet weg bei Handy am Steuer

BERN - 2015 mussten fast 10'000 Lenkerinnen und Lenker das Billet abgeben, weil sie sich am Steuer ablenken liessen. Für Erich Hess zu viele. Darum will er den Entzug in eine Ordnungsbusse umwandeln.