«Eine mögliche Lösung» oder «fern jeglicher Vernunft»? :  Genossen streiten über die 25-Stunden-Woche

Seit Jahren erteilt das Volk linken Initiativen Mal um Mal eine Abfuhr. Dennoch versuchen es SP, Grüne und Gewerkschaften immer wieder. Heute entscheiden die Jungsozialisten in Biel BE über ihr nächstes Initiativprojekt. Zur Auswahl stehen ein Dutzend Ideen – manche davon lassen arrivierten Sozialdemokraten das Blut in den Adern gefrieren (siehe Box). Die wirtschaftspolitisch massivsten Auswirkungen hätte wohl die Einführung der 25-Stunden-Woche – bei gleichem Lohn, wohlgemerkt.

Klar ist: Sollte das radikale Projekt der Stadtberner Juso siegen, wären linke Bruderkämpfe vorprogrammiert. Viele verdrehen in der Mutterpartei die Augen, doch es finden sich auch namhafte Befürworter. Gewerkschaftsboss Corrado Pardini findet: «Die Idee mag utopisch klingen, doch sie ist keineswegs extrem. Eine entsprechende Initiative würde eine enorm wichtige Debatte über die Zukunft der Arbeit lancieren.»

Man müsse sich die Frage stellen, wie der Produktivitätsfortschritt «der Arbeiterschaft zurückerstattet werden kann». Denn die Digitalisierung werde viele Jobs wegfressen. «Deshalb ist eine 25-Stunden-Woche eine mögliche Lösung, um möglichst viele Menschen im Arbeitsprozess zu halten», so der Berner SP-Nationalrat.

Damit liegt er auf der gleichen Linie wie Juso-Chefin Tamara Funiciello. Die 26-Jährige machte die Verkürzung der Arbeitszeit im Frühling zum grossen Thema ihrer Präsidentschaftskandidatur.

Arrivierte SP-Grössen raufen sich die Haare. Ständerat Hans Stöckli (BE) findet es zwar «immer schön», wenn sich Junge «unbelastet von jeglicher Erfahrung» Gedanken über die Arbeitswelt machten. Damit habe es sich aber mit seiner Begeisterung.

Stöckli verweist darauf, dass er im Parlament für ein paar Zehntel mehr Lohnprozente für die AHV kämpfe. «In diesem Fall ginge es aber um eine faktische Lohnerhöhung von gegen 40 Prozent für alle. Das ist fern jeglicher Realität und Vernunft.» Unternehmen und damit auch Arbeitsplätze würden «scharenweise abwandern», warnt er.

Bei vielen SPlern ist die Angst gross, politischen Schaden davonzutragen. «Im Gegensatz zu einer 1:12-Initiative ist diese Forderung derart krass, dass ich beim besten Willen keinen Hauch von Nutzen ausmachen kann», so Stöckli.

Ganz anders sieht es Genosse Pardini. «Die Linke und die Gesellschaft können von einer solchen Debatte nur profitieren.» Deshalb wäre es «falsch, unseren Nachwuchs mit realpolitischen Argumenten zurückzupfeifen».