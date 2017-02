Einbürgerungs-Befürworter annektieren Gegen-Plakate Plötzlich schaut die SVP-Burkafrau ganz freundlich

Diese Dame schaut uns plötzlich an. In Zürich wurden Plakate der Gegner zur erleichterten Einbürgerung verfremdet. Die SVP will nichts dagegen unternehmen, die APG wird die Plakate ersetzen.