Was bedeutet Merkels Wir schaffen das für die Schweiz?

Heute vor 365 Tagen sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel jenen Satz, der die Diskussion über die Flüchtlingskatastrophe nachhaltig prägte: «Wir schaffen das.»

In der Folge öffnete sie am 4. September die Grenze und liess hunderttausende Flüchtlinge ins Land. Das deutsche Magazin «Cicero» titelt rückblickend dazu in seiner aktuellen Ausgabe: «Merkels Marschbefehl».

Deren Worte hätten an der syrischen Grenze viral gewirkt. «Die Nachricht wurde nicht in erster Linie als Asyl-, sondern als Einwanderungsangebot wahrgenommen», schreibt der Reporter, der zu dieser Zeit im Konfliktgebiet war. Die News habe sich «instantly» verbreitet, viele von ihnen seien «only because of that» nach Deutschland aufgebrochen.

Auch Schweizer Grenze war von Balkan-Route betroffen

Zu Beginn von vielen bejubelt, geriet die mittlerweile von vielen als «Wilkommenskultur» verschriene Politik Merkels rasch in die Kritik. Nach einem halben Jahr machte Deutschland die Grenze wieder dicht, die Balkan-Route ist seither quasi nicht mehr existent.

Doch welche Auswirkungen hatte Merkels berühmter Ausspruch eigentlich für die Schweiz? Fakt ist: Rund die Hälfte aller in der Schweiz eingegangenen Asylgesuche registrierte man in den letzten vier Monaten des Jahres, also nach Merkels Offensive.

Im Fokus standen wegen dem grossen Andrang auf der Balkan-Route die Nord- und Ostgrenze. Die Schweiz hatte zu dieser Zeit zwar viele Asylgesuche, im relativen Vergleich zu Deutschland waren es aber deutlich weniger.

Heute wieder «normale» Situation

Diese beiden Umstände ausschliesslich mit Merkels Worten zu erklären, greift zu kurz – einen gewissen Einfluss dürften sie aber dennoch gehabt haben: Viele kamen nach Europa, die meisten wollten nach Deutschland. Schliesslich spricht sich rasch herum, wie einzelne Länder mit den Flüchtlingen umgehen.

Womöglich sind die Auswirkungen bis heute spürbar. Diesen Sommer steht wieder die Südgrenze im Fokus, was für die Schweizer Behörden als «normale» Situation gilt. Allerdings beobachtet die Schweiz ein neues Phänomen.

Viele Flüchtlinge, darunter auch zahlreiche Eritreer, wollen gar nicht Asyl in der Schweiz, sondern sie nur durchqueren, um in den Norden zu gelangen – oft eben nach Deutschland. Ist die Schweiz nicht mehr so attraktiv für Migranten aus dem Süden?

SEM: «Unsere Praxis spricht sich herum»

Martin Reichlin vom Staatssekretariat für Migration sagt auf Anfrage: «Die Schweiz setzt das Dublin-Abkommen konsequent um. Ausserdem wird dieses Jahr die Mehrheit der Migranten, die über das zentrale Mittelmeer kommen, schon in Italien registriert.»

Würden diese Menschen später ein Asylgesuch in der Schweiz stellen, frage das SEM Italien an, das Asylverfahren zu übernehmen. «Das hat die Attraktivität der Schweiz als Zielland wohl verringert, denn unsere Praxis spricht sich herum», erklärt Reichlin.

Zur deutschen Asylpolitik äussern sich die Schweizer Behörden natürlich nicht. Offenbar hat das Dublin-Abkommen beim nördlichen Nachbar aber einen geringeren Stellenwert. Die Chancen, trotz Registrierung in Italien bleiben zu dürfen, wären somit höher. (vuc)