Egal, wie das Volk heute in der Atomfrage entscheidet :  SVP setzt auf Referendum

Heute entscheidet das Volk, ob bald alle Atomkraftwerke vom Netz gehen. Im nächsten Jahr dürfte die Energiestrategie 2050 von Bundesrätin Doris Leuthard (53) an die Urne kommen. Die SVP hat dagegen das Referendum ergriffen. Auch Leuthard und eine Mehrheit des Parlaments wollen die AKW abschalten – allerdings im Gegensatz zur heutigen Vorlage ohne fixes Datum.

Was macht die Volkspartei, wenn das Begehren heute angenommen oder nur knapp abgelehnt würde? Würde das Referendum dann obsolet? Vor wenigen Tagen erklärte Par­teichef Albert Rösti (49) gegenüber dem BLICK, man würde bei einem Ja «sicherlich eine Standortbestimmung vornehmen».

Jetzt hat sich die Referendumsspitze entschieden. In einem Schreiben des Komitees an alle Mitglieder, das SonntagsBlick vorliegt, schreiben Rösti und FDP-Nationalrat Benoît Genecand (52): «Sollte am Sonntag die Ausstiegsinitiative angenommen werden, wird alles noch viel schlimmer, da all die exorbitant teuren Massnahmen in viel kürzerer Zeit umgesetzt werden müssen: Die Kosten werden noch höher, die staatlichen Eingriffe noch mas­siver.» Das Referendum gegen das Energiegesetz werde dadurch noch wichtiger.

Auf Anfrage bestätigt Rösti: «Ja, es ist richtig, wir werden das Referendum unabhängig vom Resultat der Abstimmung weiterführen.» Er warnt vor einer «verstaatlichten und gelenkten Energieversorgung», die der Bundesrat abhängig vom heutigen Resultat einführen wolle. «Das Energiegesetz legt fest, dass der Energieverbrauch durch massive Verteuerung von Heizöl, Benzin, Diesel und Gas bis ins Jahr 2035 um 43 Prozent gesenkt wird», sagt Rösti. Das bedeute Mehrkosten von rund 3200 Franken pro Haushalt und Jahr.