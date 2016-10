Doppelt so hohe Direktzahlungen für die Bergbauern in Gondo-Zwischbergen VS «Ohne Unterstützung verkäme dieses Tal zu einer Öde»

GONDO-ZWISCHBERGEN VS - Das Leben als Bergbauer ist hart. Darum freuen sich Yannick Squaratti (19) und Onkel Jakob Squaratti (59) über mehr Direktzahlungen aus Bern. Sie führen einen Hof in Gondo-Zwischbergen VS. In dieses Dorf fliessen seit der Agrarreform fast Doppelt so viele Bundesgelder.