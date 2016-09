Walliser Politikerinnen besuchen einen Small-Talk-Kurs

In knapp einem Monat wählen die Walliser ihre Gemeinderäte – und, so hofft das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie, viele Gemeinderätinnen. Denn derzeit sind nur knapp 21 Prozent der Sitze in Frauenhand.

Damit die Kandidatinnen einen erfolgreichen Wahlkampf absolvieren, lud das Gleichstellungs-Amt zum Smalltalk-Kurs. Rund 50 Politikerinnen nahmen an den beiden Anlässen «Die Kunst, das Eis zu brechen» in Visp und Sitten teil.

Christina H. Ligt­hart, Professorin der Hotelfachschule Genf, gab theoretische Smalltalk-Tipps. Da­rauf folgte laut Einladungs-Flyer ein vom Amt offerierter «reichhaltiger Apéro als praktische Übung». Das bedeutet im Wallis: Rohschinken, Käse, Roggenbrot. Und reichlich Weisswein.

Übers Wetter reden funktioniert immer

Und spätestens dieser brachte das Eis zum Schmelzen: «Die angehenden Politikerinnen haben meine Tipps sehr gut umgesetzt. Es entwickelte sich ein offener und sehr gemüt­licher Anlass», sagt Smalltalk-Expertin Ligthart.

Sie habe die Frauen beinahe bremsen müssen – das sei ganz anders gelaufen als bei einem ähnlichen Kurs mit Bank-Kaderleuten, die trotz Alkohol bis zum Schluss eher zurückhaltend geblieben seien.

Was müssen Politikerinnen beachten, damit sie in Smalltalks gut ankommen? «Nicht gleich zu Beginn über Politik sprechen», rät die Mediatorin. Sondern über etwas, das einen verbindet. Etwa über das Hotel, in dem der Anlass stattfindet. Oder über das Wetter – das funktioniere immer. «Wichtig ist eine gute Vorbereitung, damit man weiss, wer am Anlass ist. Dann kann man sich bereits im Voraus mögliche Einstiegs-Gesprächsthemen überlegen», so Christina Ligthart.

Geschmeidiger Abgang zählt

Ebenso wichtig sei es übrigens, einen geschmeidigen Abgang zu finden. Schliesslich sollen Neo-Politikerinnen an einem Apéro mit möglichst vielen potenziellen Wählern sprechen.

Hier rät die Expertin zu Ehrlichkeit: «Sich fürs Gespräch zu bedanken und zu sagen, dass man mit weiteren Personen sprechen möchte, ist besser als auf die Uhr zu schauen und zu signalisieren, dass man weiterziehen will.» Auch von der WC-Ausrede rät sie ab. «Die Gäste beobachten – und bemerken, wenn man doch nicht geht.»

Ein heikles Thema ist – vor allem bei Frauen – der Dresscode. Das Beste von einem betonen, sich dabei wohlfühlen, sind laut der Expertin die obersten Gebote. Ein nicht zu enger Rock also. Und nicht zu hohe Absätze, mit denen die Frauen kaum länger als eine halbe Stunde stehen könnten.

Gut aussehende Politikerinnen könnten sich aber schon ein bisschen sexy kleiden, es dürfe einfach nicht billig wirken, sagt Ligthart. Deshalb rate sie von einem zu üppigen Décolleté ab: «Die Frauen wollen und sollen ihre Wähler schliesslich von ihren politischen Positionen überzeugen.»