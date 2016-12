Die Lehrer sind schuld :  Deshalb gibts bei den Blochers zu Weihnachten keine Rindszunge mehr

BLICK: Herr Blocher, in einer Woche ist Weihnachten. Wie feiern Sie?

Christoph Blocher: Ganz traditionell: grosser Christbaum mit vielen Kerzen und wunderschönem Schmuck. Silvia und ich haben elf Enkel, deshalb kommt nicht mehr die ganze Familie auf einmal. Fast in jedem Jahrgang von einem Jahr aufwärts haben wir ein Grosskind. Mit all den Kerzen auf so viele kleine Kinder zu achten, geht nicht. Die Familien kommen also gestaffelt. Dann wird verlangt, dass ich allen die Weihnachtsgeschichte vorlese. Es wird gesungen und musiziert! Die Kinder spielen Instrumente, das gefällt mir sehr. Und gegessen wird natürlich auch.

Was ist Ihr Festtagsmenü?

Früher gab es immer Rindszunge, aber das mussten wir leider umstellen. Sobald Enkelinnen und Enkel älter werden, wollen sie das lieber nicht mehr essen.

Sie haben also Vegetarier in der Familie.

Es geht in diese Richtung. Aber sie werden ja in höheren Schulen auch so erzogen. Wahrscheinlich glauben sie, kein Fleisch essen zu dürfen, damit ihnen die gesunden Lehrer nicht eine schlechte Note geben (lacht).

Haben Sie Vorsätze für 2017 gefasst?

«Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert», habe ich im Elternhaus gelernt. Ich brauche und fasse keine. Ich entscheide ja dann doch spontan. Und ich habe ja so viele Fehler, die bringen Sie mit den besten Vorsätzen nicht weg (lacht).