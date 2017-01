Die kleine China-Knigge vor dem Staatsbesuch aus dem Reich der Mitte :  «Wir sollten uns als Heidiland zeigen»

China richtig einschätzen: China hat 165-mal mehr Einwohner als die Schweiz, war im Mittelalter eine Weltmacht und wird die USA in absehbarer Zeit als Nummer eins ablösen. Das Land steht vor enormen Herausforderungen und muss in allen Bereichen unglaubliche Fortschritte machen. Kein Land der Welt ist so unterschiedlich, so dynamisch, so ehrgeizig wie China.