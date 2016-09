Die Jungen werden geschröpft :  So stark steigen die Krankenkassenprämien

Wird es Herbst, fallen die Blätter. Und dann steigen auch die Krankenkassenprämien. Dieses Jahr durchschnittlich um 4,5 Prozent. Das gibt Gesundheitsminister Alain Berset zurzeit an einer Medienkonferenz in Bern bekannt. Das gilt für eine Standardprämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Die Erhöhung variiert dabei je nach Kanton zwischen 3.5 und 7.3 Prozent. Nur in sieben Kantonen liegt die Erhöhung bei weniger als vier Prozentpunkten. Freuen dürfen sich die Versicherten in den Kantonen Aargau, Bern, Luzern, Schaffhausen, Thurgau, Zug und Zürich. Mit einem Anstieg von 3,5 Prozent kommen die Einwohner des Kantons Bern weg. Die höchste Erhöhung gibt es im Jura (+7,3 Prozent), Glarus (+7,1 Prozent) und Appenzell-Innerrhoden (+6,4 Prozent). Mehr als fünfprozentige Erhöhungen in Kauf nehmen muss die Bevölkerung in insgesamt 11 Kantonen (vgl. Karte). Für die restlichen acht Kantone rechnet das Innendepartement von Bundesrat Berset mit durchschnittlichen Erhöhungen zwischen vier und fünf Prozent.

Kinderprämien steigen stärker an

Die Prämien für Kinder steigen im Durchschnitt um 6.6 Prozent; bei den jungen Erwachsenen zwischen 19 und 25 Jahren erhöhen sie sich um 5.4 Prozent. In der Medienmitteilung des Innendepartmentes heisst es dazu: «Die stärkere Erhöhung der Kinderprämien erfolgt, weil die Prämien in den letzten Jahren die Kosten nicht mehr zu decken vermochten.» Und: Die Krankenversicherer müssten für Versicherte bis zum vollendeten 18. Altersjahr tiefere Prämien festsetzen als für erwachsene Versicherte. «Die Höhe des Rabattes ist nicht festgeschrieben», so die Mitteilung weiter.

Die durchschnittliche Erhöhung von 4.5 Prozent für das nächste Jahr gilt für die sogenannte Standardprämie – die Grundversicherung einer erwachsenen Person mit 300 Franken Franchise und Unfalldeckung. Sie betrug im Durchschnitt der letzten zehn Jahre 3.6 Prozent, seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes im Jahr 1996 4.6 Prozent.

Risikoausgleich: Versicherer unterschiedlich betroffen

Die weitere Verfeinerung des Risikoausgleichs führe dazu, dass Versicherer mit vielen gesunden Versicherten ab 2017 mehr Geld in den Ausgleich einzahlen müssen, heisst es in der Mitteilung weiter. Krankenkassen mit Versicherten, die viele medizinische Leistungen benötigen, erhielten wiederum mehr Geld aus diesem Ausgleichstopf. Diese Zahlungen wirkten sich auf die Prämien aus: «Einige Versicherer müssen ihre Prämien stärker gegen oben anpassen als andere.»

Für das Departement Berset steht fest: «Rund 80 Prozent der Kosten in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) fallen in vier Bereichen an: Behandlungen bei Ärztinnen und Ärzten mit eigener Praxis, Behandlungen im stationären Bereich, Behandlungen im spital-ambulanten Bereich und kassenpflichtige Arzneimittel.»

Die Kosten im Gesundheitswesen nähmen zu aufgrund der demographischen Entwicklung, des medizinisch-technischen Fortschritts sowie des Mengenwachstums. «Das EDI hat Massnahmen eingeleitet, um die Gesundheitskosten um mehrere hundert Millionen Franken pro Jahr reduzieren», heisst es weiter. Zudem prüfe das EDI zusätzliche Massnahmen und analysiert Modelle anderer europäischer Länder, um das zu starke Mengenwachstum in den Griff zu bekommen.