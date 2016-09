Das Treffen zwischen Jean-Claude Juncker (EU) und Johann Schneider-Ammann (CH) endete 0:0 :  Sie haben sich nichts zu sagen

Die Erwartungen an das Spitzentreffen zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (61) und Bundespräsident Johann Schneider-Ammann (64) waren gestern hoch. Denn es bot die letzte Möglichkeit, um innerhalb der Dreijahres-Frist zur Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative eine Anpassung der Personenfreizügigkeit auszuhandeln. Selbst Journalisten des britischen TV-Senders BBC waren vor Ort.

Die Hoffnungen schürte nicht zuletzt Aussenminister Didier Burkhalter (56), der am Wochenende einmal mehr Optimismus verbreitete und von einem «Zeichen» seitens der EU sprach, «dass man die Blockade lösen will».

Nur Blabla

Die Erwartungen wurden nicht erfüllt – im Gegenteil. Bei den Konsultationen zur Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative herrscht Stillstand. Keinen Millimeter ­kamen die beiden Spitzenpolitiker gestern weiter. Mehr als Blabla schaute beim gut stündigen Gespräch nicht heraus.

Was Juncker an der Pressekonferenz auch überraschend undiplomatisch zugab: «Wenn man von konstruktiven Gesprächen spricht, heisst das, dass man auf keinen grünen Zweig gekommen ist. Wir hatten konstruktive Gespräche», sagte er. Um dann sogleich anzufügen, «der grüne Zweig wartet auf uns.»

Nicht einmal die überaus sanfte Umsetzung, den von der Nationalratskommission vorgeschlagenen Inländervorrang light, wollte Juncker bewerten. Die Initiative soll gemäss diesem Plan einzig damit umgesetzt werden, indem offene Stellen an Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet werden müssen.

Dies gehe zwar grundsätzlich in Ordnung, meinte Juncker. Es gebe aber «offene Fragen». Weiter mochte er sich nicht in die «innerschweizerische Debatte» einmischen, so der EU-Präsident, der gemäss Protokoll gar nicht an der Pressekonferenz teilnehmen wollte, sich dann aber anders entschied.

Trotz der Gesprächsverweigerung Junckers – Schneider-Ammann versuchte mit allen Mitteln, das Treffen als Fortschritt darzustellen. Doch mehr als heisse Luft konnte auch der FDP-Magistrat nicht von sich geben. Er sei «sehr zufrieden» mit dem «konstruktiven, freundlichen Gespräch», sagte er etwa. Oder: Man habe bei allen Dossiers vereinbart, dass die Gespräche weitergeführt werden sollen. Und schliesslich: Die Zielsetzung sei, «in einigen Monaten eine geklärte Situation zu haben».

Bezeichnend auch der Titel der Medienmitteilung von Schneider-Ammanns Departement nach dem Treffen: «Bundespräsident Schneider-Ammann trifft EU-Kommis­sionspräsident Juncker in Zürich.»

Institutionelles Rahmenabkommen

Neben der Zuwanderung verhandelt die Schweiz mit der EU auch über ein institutionelles Rahmenabkommen. Bei Streitigkeiten soll künftig der Europäische Gerichtshof entscheiden. Hier möchte die EU vorwärtsmachen – und die Schweiz blockt. «Ich habe deutlich gesagt, dass eine Verlinkung zwischen dem Rahmenabkommen und der Personenfreizügigkeit ein No-Go ist», sagte Schneider-Ammann dazu. Auch hier – totaler Stillstand.

Und nun – wie soll es weitergehen? Der Nationalrat wird morgen mit aller Wahrscheinlichkeit den Inländervorrang light durchwinken. Im Winter wird der Ständerat das Gesetz womöglich verschärfen. Seit gestern herrscht Gewissheit: Sie müssten dies ohne minimales Entgegenkommen der EU tun.

Ende Oktober wollen der Luxemburger und der Berner dann erneut zusammenkommen. Beobachter fragen sich, wieso dies überhaupt noch nötig ist.

Denn gestern haben sich Juncker und ein Vertreter des Bundesrats zum wiederholten Mal darauf geeinigt, dass sie sich nicht einig sind.