Darmtumor! St. Galler Nationalrat Thomas Ammann (52) erkrankt

RÜTHI - SG - Der St. Galler CVP-Nationalrat Thomas Ammann (52) ist an einem Darmtumor erkrankt. Er wurde bereits operiert, muss sich aber in den nächsten Monaten weiter behandeln lassen. Seine Ämter als Nationalrat und als Gemeindepräsident von Rüthi SG will er weiter ausüben.