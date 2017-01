CVP-Nationalrat Martin Candinas kämpft für Strassenfonds :  «NAF ist für ÖV unverzichtbar»

Bisher stand die Abstimmung über den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) im Schatten der Unternehmenssteuerreform III und der Einbürgerungsvorlage. Doch in den nächsten Tagen kommt auch die NAF-Kampagne so richtig in Fahrt.

Denn die Befürworter haben eine Million Franken budgetiert. Mit Inseraten und Plakaten wollen sie in den nächsten Tagen und Wochen massiv Präsenz markieren. Ihr Sujet: Ein lachender Zug und ein lachendes Auto im Comic-Stil. Dazu die Botschaft: «So fährt die Schweiz gut.»

Der Löwenanteil der jährlich gut drei Milliarden Franken aus dem neuen Fonds fliesst zwar in die Strasse, doch die Befürworter spielen gezielt die ÖV-Karte. Gegen 400 Millionen Franken jährlich sollen Agglomerationsprogrammen – und damit etwa auch Bus und Tram sowie Velo- und Fussverkehr – zugute kommen.

CVP-Candinas: «Zwei Drittel ÖV-Fahrten auf der Strasse»

Ein Zückerchen, um im links-grünen Lager zu punkten. Und das entscheidende Zückerchen, weshalb der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) und der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra) aktiv für die Vorlage kämpfen (BLICK berichtete).

«Rund zwei Drittel der Fahrten im öffentlichen Verkehr finden auf der Strasse, also mit Trams und Bussen statt», warb Litra-Präsident und CVP-Nationalrat Martin Candinas (GR) heute an einer Medienkonferenz der beiden ÖV-Verbände für die Vorlage. «Die gesicherte und unbefristete Finanzierung der Strasseninfrastruktur mitsamt Agglomerationsprogrammen ist deshalb aus Sicht ÖV unverzichtbar.»

Und VöV-Direktor Ueli Stückelberger warnte: «Ohne NAF laufen die Agglomerationsprogramme aus.»

VCS-Müller: «Name NAF ist eine Mogelpackung»

Das stimme so nicht, argumentieren die vom VCS angeführten NAF-Gegner: «Agglomerations-Programme können auch mit dem bisherigen Infrastrukturfondsgesetz weiter­geführt werden. Zumal sie bereits heute in der Verfassung stehen», sagt VCS-Sprecher Matthias Müller.

Zudem bringe der NAF dem ÖV nicht viel: «Nur gerade zehn Prozent des NAF-Geldes fliessen in die Agglomerations-Programme – obwohl 75 Prozent des Verkehrs in den Agglomerationen stattfindet.» Der Name NAF sei eine Mogelpackung, moniert Müller. «Es geht um neue Autobahnen.»

Im Gegensatz zu VöV und Litra sieht der VCS den öffentlichen Verkehr bei einem Ja als Verlierer. Mit dem NAF gingen der Bundeskasse nämlich jährlich 650 Millionen Franken verloren, was harte Sparprogramme zur Folge haben werde.

Neben Bildung, Forschung und Landwirtschaft werde auch der öffentliche Regionalverkehr darunter leiden, ist sich Müller sicher: «Das viele Geld aus der Bundeskasse wird in unzählige Projekte für Luxusstrassen investiert, und im öffentlichen Verkehr werden Linien abgebaut statt ausgebaut.»

Allerdings kämpft der VCS mit finanziell deutlich kürzeren Spiessen für ein Nein. 200’000 Franken stehen dem Nein-Lager zur Verfügung. Das Stimmvolk entscheidet am 12. Februar.