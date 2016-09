Christophe Darbellay :  Ich werde für das Kind da sein!

Christophe Darbellay profilierte sich in den letzten Jahren als Familienpolitiker und die CVP als Familienpartei. Selber wurde der Ex-Präsident der Christdemokraten in den vergangenen sieben Jahren gleich drei Mal Vater. Gestern machte SonntagsBlick publik: Am letzten Dienstag kam sein jüngstes Kind auf die Welt. Nur: Das vierte Baby ist nicht von seiner Frau, sondern von einem Seitensprung.

Darbellay: «Als ich im vergangenen Dezember, bevor ich meine Amtstätigkeit in Bern beendete, eine Nacht mit einer Frau verbrachte, habe ich einen schweren Fehler begangen.» Er bereue sein Verhalten zutiefst und habe «seine Ehefrau und Familie um Verzeihung gebeten». Darbellay betont aber, dass er sich auch um das Kind aus der ausserehlichen Beziehung kümmern werde: «Dem Recht und Wunsch des Kindes, eine Beziehung zu seinem Vater zu unterhalten, werde er jederzeit stattgeben.» Er habe bereits vor der Geburt offiziell anerkannt und habe auch die finanziellen Verpflichtungen geregelt.