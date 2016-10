Bundesrat will Schuldenbremse lockern :  Fertig Sparschweiz!

Hat die Schuldenbremse in der Politik bald ausgedient? Die Regel, dass die Ausgaben des Bundes die Einnahmen nicht übersteigen dürfen, hat seit 2003 dazu geführt, dass die Verschuldung des Bundes massiv abnahm: um mehr als 20 Milliarden. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Nicht mehr nur aus linken Kreisen wächst der Druck auf den Bundesrat, die Schuldenbremse zu lockern.

Bis Ende Jahr wird die Landesregierung sagen, ob sie diesem Druck nachgeben will. Gemäss mehreren Quellen gibt es im Bundesrat zumindest eine Mehrheit für die Idee, dass Überschüsse nicht mehr zur Schuldentilgung genutzt werden müssen, sondern in das nächste Budget oder in Fonds für Infrastruktur oder AHV fliessen sollen.

Diese Mehrheit kommt nicht von ungefähr: Simonetta Sommaruga und Alain Berset sind als SP-Vertreter ohnehin keine Fans der Schuldenbremse. Doris Leuthard hat als Infrastrukturministerin viele Projekte, bei denen der rigide Sparkurs zu Verzögerungen führt. Zudem fordert ihre Partei, die CVP, die Verwendung der Überschüsse für Sonderfonds. Und auch FDP-Bundesrat Didier Burkhalter könnte eine solche Lösung gefallen. Denn im Aussendepartement muss die Entwicklungshilfe in den aktuellen Sparrunden arg Federn lassen.

Eine Lockerung der Schuldenbremse könnte da Luft verschaffen. Zumal der Bundesrat in den letzten Jahren systematisch weniger ausgegeben hat als geplant. Und die Einnahmen durch Steuern und Abgaben meist zu pessimistisch einschätzte. Als Folge war das Resultat der Jahresrechnung im Mittel etwa eine Milliarde besser als budgetiert. Kommt hinzu, dass Schulden im aktuellen Negativ-Zinsumfeld attraktiv sind – denn man muss weniger zurückzahlen, als man aufnimmt.

Doch während die Politik damit liebäugelt, die Schuldenbremse zu lockern, hat die Bevölkerung das Instrument zur Disziplinierung allzu ausgabefreudiger Politiker längst lieb gewonnen. Das zeigt eine gestern veröffentlichte Umfrage der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse. Nur gut ein Fünftel der Befragten möchte die Schuldenbremse abschaffen, 61 Prozent sind dagegen.

Eine deutliche Mehrheit von 73 Prozent geht davon aus, dass die Ausgaben ohne Schuldenbremse rasch anstiegen. Eine relative Mehrheit ist zudem der Ansicht, dass das Sparinstrument die Ausgabendisziplin fördert und ein Anwachsen der Schulden des Bundes verhindert. Die Studienautoren ziehen daher den Schluss: «Die Schuldenbremse wird also quasi als natürlicher Rahmen gesehen, in dem sich die Politik zu bewegen hat.»

Doch während sich Sparsamkeit für die Bundesfinanzen bewährt hat, erteilt die Bevölkerung einer Schuldenbremse bei den Sozialversicherungen ein Absage. 49 Prozent stellen sich gegen Abbaupläne, wie sie etwa der Na­tionalrat jüngst für die AHV beschlossen hat, 39 Prozent sind dafür. Was auffällt: Bei den bis 44-Jährigen findet das Vorhaben eine Mehrheit, doch ab 45 Jahren steigt die Ablehnung massiv an.