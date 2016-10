Bundesrat will Masseneinwanderungs-Initiative abschwächen :  Fünf Rezepte gegen die SVP

Am Mittwoch ist der Tag, an dem der Bundesrat zur Initiative Raus aus der Sackgasse (Rasa) Stellung beziehen muss. Die Vorlage verlangt die ersatzlose Streichung des am 9. Februar 2014 mit der Masseneinwanderungs-Initia­tive angenommenen Verfassungsartikels.

Sicher ist: Der Bundesrat wird die Initiative zur Ablehnung empfehlen. Er wird aber wohl einen Gegenvorschlag ausarbeiten. Dies berichten verschiedene Sonntagszeitungen, und Quellen bestätigen dies BLICK. Ziel: Der Zuwanderungs­artikel soll abgeschwächt werden, weil er in der bestehenden Form nicht mit den bilateralen Verträgen in Einklang zu bringen ist.

Die Schweiz kam in den Gesprächen mit der EU auf keinen grünen Zweig. Mit einem Gegenvorschlag gewinnt die Regierung nochmals Zeit, den genauen Inhalt muss Migrationsministerin Simonetta Sommaruga erst im Frühling 2017 vorlegen. Damit dürfte das Volk erneut über die Zuwanderungsfrage abstimmen. Doch über was genau? Dies ist noch völlig offen. Fünf Rezepte gegen die SVP stehen im Raum:

Vorbehalt Personenfreizügigkeit: Die Schweiz steuert die Zuwanderung wie von der SVP verlangt autonom, aber unter Einhaltung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU. Der Zuwanderungsartikel bleibt bestehen und wird durch eine neue Passage ergänzt.

Vorbehalt Völkerrecht: Die Schweiz steuert die Zuwanderung autonom, aber generell unter Einhaltung aller völkerrechtlichen Verträge.

Streichung von Kontingenten: Artikel 121a wird angepasst. Die autonome Steuerung der Zuwanderung und der Inländervorrang bleiben als Auftrag in der Verfassung. Höchstzahlen und Kontingente werden gestrichen.

Europa-Artikel: Die bilateralen Verträge werden in der Verfassung verankert und stehen damit auf gleicher Stufe wie die Masseneinwanderungs-Initiative.

Auch das Parlament dürfte den Bundesratsentscheid be­einflussen: Es wird in den nächsten Wochen definitiv beschliessen, wie es die Zuwanderungs-Initiative umsetzen will. Der Bundesrat könnte schliesslich auch dieses Gesetz, den Inländervorrang light also, der Rasa-Initiative gegenüberstellen – als indirekten Gegenvorschlag.

Der Bundesrat hat die Qual der Wahl – und in jedem Fall die SVP gegen sich.