Bundesrat werkelt an MEI-Alternativen: Sommaruga rast wegen RASA

Die Schlacht um die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative spitzt sich zu. Auch der Bundesrat brütet über möglichen Lösungsvorschlägen. Im Fokus: Ein Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Raus aus der Sackgasse», kurz RASA.

Diese verlangt die Streichung des Masseneinwanderungs-Artikels 121a in der Bundesverfassung. Bis spätestens am 26. Oktober muss die Regierung die Karten auf den Tisch legen. Doch längst zirkulieren in der Bundesverwaltung Papiere mit verschiedenen Varianten, berichtet die «Weltwoche».

Justizministerin Simonetta Sommaruga und ihre Beamten haben drei Möglichkeiten skizziert.

In der Verfassung soll ein Vorbehalt zum Völkerrecht verankert werden. Soll heissen: Verfassungsartikel sollen nur so umgesetzt werden können, dass sie völkerrechtliche Verträge – etwa die Personenfreizügigkeit – nicht verletzen. Der Masseneinwanderungs-Artikel soll neu geregelt werden. Gemäss «Weltwoche» steht eine Streichung der darin vorgesehenen Kontingente und Höchstzahlen zur Debatte. Die Regierung prüft einen neuen Verfassungsartikel zu den bilateralen Verträgen mit der EU, der damit auf der gleichen Stufe stehen würde wie 121a. Diese Variante wurde von Mitteparteien bereits als gangbarer Weg taxiert.

Vor allem linke Politiker brachten in der Herbstsession die Hoffnung zum Ausdruck, dass ein bundesrätliches Machtwort in Form eines Gegenvorschlags zur RASA-Initiative ein Ausweg aus der verzwickten Situation bieten könnte.

Noch ist aber nicht klar, ob es so weit kommt. Falls der Bundesrat eingreift, stellt sich die Frage, ob er einen direkten (auf Verfassungsstufe) oder indirekten (auf Gesetzesstufe) Gegenvorschlag vorlegt. Die nächste Woche dürfte Gewissheit bringen.