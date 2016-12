Bundesrat sieht grosse Zukunft für Roboter-Autos :  Kinder bald alleine im Auto unterwegs!

Automatisch gelenkte Autos werden in der Schweiz bald zur Normalität. Davon ist der Bundesrat überzeugt. Laut einem heute veröffentlichten Bericht geht die Regierung davon aus, dass automatisierte Fahrzeuge in den kommenden 15 bis 25 Jahren einen nennenswerten Anteil der zugelassenen Strassenfahrzeuge darstellen werden.

Mit der Automatisierung der Fahrzeuge werden die Menschen laut dem Bericht künftig noch mobiler sein als heute. Die Reise in einem selbstfahrenden Fahrzeug könne zudem für persönliche Tätigkeiten genutzt werden und müsse keine «verlorene» Zeit mehr darstellen. Der Bundesrat kann sich auch vorstellen, dass in Zukunft mehr Behinderte oder sogar Kinder alleine in automatischen Autos unterwegs sein werden. Er schreibt dazu im Bericht: «Im Weiteren werden mit diesen neuen Möglichkeiten auch neue Nutzergruppen wie Betagte, Menschen mit Behinderungen und Kinder automobil.»

Auto als Statussymbol ein Auslaufmodell

Das Auto als Statussymbol ist für den Bundesrat ein Auslaufmodell. Grund: Er sieht in der automatisierten Mobilität auch Einsparungspotenzial. Verzichte ein wachsender Teil der Bevölkerung in Zukunft auf den Besitz eines eigenen Fahrzeugs, werde die Mobilität kostengünstiger als heute.

Automatisierte Fahrzeuge werden den Strassenverkehr laut Bundesrat noch sicherer machen, den Verkehr verflüssigen und eine bessere Ausnützung der verfügbaren Kapazitäten ermöglichen. Experten gehen laut dem Bericht davon aus, dass aktuell über 90 Prozent der Verkehrsunfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Mit selbstfahrenden Fahrzeugen falle dieses Risiko weg. Unklar ist aber, ob und wie die Insassen künftig für Fehlverhalten des Fahrzeugs verantwortlich sind.

Längerfristig könten laut Bundesrat zudem neue Angebotsformen wie «Sammeltaxis», Car-Sharing-Modelle und andere linien- und fahrplanunabhängige Angebote die heutigen OV-Angebote wirkungsvoll ergänzen und teilweise auch ersetzen. In Sitten testet die Postauto AG seit dem Sommer den Einsatz eines automatisch fahrenden Kleinbusses.