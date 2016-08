Bundesrat Parmelin bei den Schwingern :  «Wir sind immer noch in der Schweiz!»

Strohhut, Sommerhemd, legere Hose. In diesem Tenue mischte sich heute SVP-Bundesrat Guy Parmelin (56) unter die Tausendschaften von Schwingfans in Estavayer-le-Lac FR. Gemeinsam mit seiner Frau Caroline flaniert Parmelin über das riesige Festgelände des Eidgenössischen. «Wunderbar, alles ist perfekt organisiert. Heute Morgen sah es aus, als ob die Pilger nach Lourdes pilgerten», sagt der Magistrat zu Blick.ch. Viele Menschen, alles sei sehr friedlich. Das sei schon beeindruckend.

Ganz ohne Arbeit ging es für den Verteidigungsminister dann doch nicht: Persönlich überwachte er einen Show-Einsatz einer Infanterie-Abteilung. Die Soldaten überwältigten dabei einige fiktive Störenfriede. Parmelin applaudierte den schwitzenden Männern in Grün.

Um seine persönliche Sicherheit sorgt sich der Magistrat auch nach den jüngsten Anschlägen in Europa hingegen nicht. Das brauche ich nicht. «Wir sind immer noch in der Schweiz!», so Parmelin. «Das ist so und ich hoffe, das bleibt noch lange so. Ich geniesse es sehr, mich mit meiner Frau wie ein gewöhnlicher Besucher unter das Volk mischen zu können.»

Lesen Sie das grosse Interview mit SVP-Bundesrat Guy Parmelin morgen im SonntagsBlick.