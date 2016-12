Terrorangst: Brüssel steht still

Wegen konkreter Hinweise auf einen möglichen Anschlag mit «Waffen und Sprengstoff» ist für die belgische Hauptstadt am Samstagmorgen die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden. Die Behörden riefen die Bevölkerung in Brüssel zur Vorsicht auf. Alle U-Bahnen wurden gestoppt, zahlreiche Grossveranstaltungen abgesagt. Es habe eine Drohung vorgelegen, dass Attentäter «an verschiedenen Stellen» in Brüssel Anschläge verüben könnten, sagte der belgische Regierungschef Charles Michel. Er sprach von «vergleichsweise prä­zisen Informationen» über mögliche Anschläge, wie sie in Paris verübt wurden. Potenzielle Ziele seien «Einkaufsstrassen, Demonstrationen, belebte Orte und Verkehrsmittel».