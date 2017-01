Bund lanciert #Woodvetia-Kampagne :  Förster fordern «Inländervorrang» beim Holz

Schweizerinnen und Schweizer mögen Holz. Im Baugewerbe spürt man einen regelrechten Aufwind im Holzbau. Während aber auf Baustellen immer mehr Holz verbaut wird, geht der Anteil an Holz aus einheimischer Produktion immer weiter zurück. Aus diesem Grund lanciert das Bundesamt für Umwelt (Bafu) zusammen mit der Holzwirtschaft heute eine Kampagne namens #Woodvetia.

Damit soll die Schweizer Bevölkerung für die Herkunft des Holzes sensibilisiert werden. «Wir wollen ja alle, dass der Wald gepflegt und bewirtschaftet wird», sagt Christoph Starck, Direktor von Lignum, dem Branchenverband der Schweizer Holzwirtschaft.

Der Wald sei mit seiner Kohlenstoffbindung – Bäume nehmen CO2 auf und stossen Sauerstoff aus – schliesslich essentiell für den Klimaschutz. Dieser Funktion könne er aber nur nachkommen, wenn er ordentlich bewirtschaftet wird. «Für die abgeholzten Bäume wachsen neue, junge Bäume nach», führt Starck aus.

Ohne die Abholzung werde der Wald also immer älter. Die älteren Bäume würden weniger Kohlenstoff binden und zusätzlich der morschen Verfassung wegen ein beträchtliches Sicherheitsrisiko darstellen.

Etwa ein halbes bis ein ganzes Prozent teurer

Ausserdem wolle man in der Baubranche den Fokus auf erneuerbare Energien setzen, und Holz eigne sich da als treibhausgasarmer Stoff sehr. «Daher macht es nur Sinn, das Holz aus unseren Wäldern zu nehmen, hier zu verarbeiten und dann auch hier zu verbauen», so Starck. Momentan würden für neue Häuser rund 70 Prozent des benötigten Holzes importiert, was die einheimische Industrie unter massiven Druck setze.

Pro Jahr werden um die fünf Millionen Kubikmeter Holz aus Schweizer Wäldern entnommen. Vereinbar mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit – also nur so viel wie im Jahr nachwächst – wären aber acht Millionen. Doch wegen des starken Frankens bevorzugen viele Konsumenten ausländische Lieferanten.

Baukosten wären rund ein Prozent teurer

#Woodvetia will da Gegensteuer geben und dazu anregen, beim Lieferanten explizit nach Schweizer Holz zu fragen. «Wir gehen davon aus, dass sich die Baukosten bei einem Einfamilienhaus um etwa ein halbes bis ein ganzes Prozent verteuern würden», führt Starck aus. Somit sei Schweizer Holz tatsächlich teurer, aber nicht so sehr, wie man sich vielleicht vorstellt. «Dieser Aufpreis kommt aber der Rettung von Arbeitsplätzen, der Waldpflege und somit auch der Umwelt zugute.»

Marie Tussaud in Holz

Im Rahmen der Kampagne #Woodvetia stellt Künstler Inigo Gheyselinck nun Holzstatuen von bekannten Schweizer Persönlichkeiten her. Zum Auftakt präsentierten die Initianten heute Donnerstag das hölzerne Abbild von Marie Tussaud, der weltbekannten Gründerin des Wachsfigurenkabinetts «Madame Tussauds».

Sie war zwar Französin, gab aber Bern als ihren Geburtsort an. Ihr werden durch das ganze Jahr weitere, vorerst noch nicht veröffentlichte Personen folgen. Ende Jahr sollen alle Figuren in Bern versammelt und ausgestellt werden.