Bürgerliche Stimmberechtigte sind verunsichert :  SP gewinnt dank der Rentendebatte

Für Demoskop Claude Longchamp ist nach dem Wahlwochende im Aargau und in Basel eines klar: Die SP gewinnt selbst in konservativen Wahlkreisen Stimmen. Und dies nicht wie bisher auf Kosten der Grünen, sondern vor allem bei der CVP und der BDP. Gegenüber der Zeitung «Tribune de Genève» fasst Longchamp zusammen: «Es gibt einen Bruch.» Wenn man die Wahlresultate der letzten zwölf Monate analysiere, so habe die SP in den Städten gewonnen, auf dem Land aber verloren: «Im Gegensatz zu Basel war das Resultat im Aargau darum eine Überraschung!»

Dort habe die SP selbst in den konservativsten Bezirken gewonnen. «Und zwar nicht, weil die Wahlbeteiligung gestiegen ist, sondern weil die Partei vor allem mehr Stimmen aus anderen Lagern sammeln konnte.»

Rentendebatte hat Mitte-Wähler verunsichert

Einen Grund für diese Entwicklung sieht Longchamp in der laufenden Rentendiskussion. Genauer noch in der Herbstsession im Parlament: «Es gab einen Rechtsrutsch bei der Frage des Rentenalters 67.» Weil es dazu ja gemäss der Haltung der Rechtsmehrheit im Nationalrat auch eine Kürzung in der zweiten Säule geben soll, sei das zuviel gewesen. Und das erklär laut Longchampf auch die Abwanderung von Mitte-Wähler hin zur SP.

Auf die Frage, ob nach dem Rechtsrutsch der Sieg der SP ein neuer Trend darstelle oder nur eine Begleiterscheinung sei, sagt Longchamp: «Es ist eine Welle, die gut mehrere Wochen oder Monate dauern kann.» Man werde dies nach den nächsten kantonalen Wahlen in Freiburg besser abschätzen können. Longchamp will noch nicht von einem neuen Trend sprechen. Immerhin habe die Linke seit den letzten Wahlen schon dreimal bei den nationalen Abstimmungen verloren. (hlm)