«Bürgerliche Frauen brauchen seine Unterstützung nicht» :  Rickli geht auf Wermuth los

Werden Frauen in der Schweizer Politik noch immer benachteiligt und marginalisiert? Ja, finden viele Linke. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (AG) hat deshalb einen Grundsatzentscheid gefällt.

Er will künftig nicht mehr an Podien oder Diskussionssendungen mit mehr als zwei Gästen teilnehmen, wenn nicht mindestens eine Frau dabei ist, wie er auf seinem Blog schreibt. Titel: «Notiz an mich selber: Keine All-Men-Podien mehr»

Das heisst: Wermuth wünscht sich bei Streitgesprächen mehr bürgerliche Gegnerinnen.

Allerdings kommt der linke Support bei Frauen aus dem rechten politischen Spektrum nicht gut an. SVP-Nationalrätin Natalie Rickli (ZH) sagt: «Bürgerliche Frauen brauchen keine solche Unterstützung der SP.»

«SP ist Lichtjahre weiter»

Die Winterthurerin fordert deshalb: «Da Cédric Wermuth eine Frauenquote wichtig ist, kann er ja jeweils auf einen Aufritt verzichten und einer Genossin seinen Platz überlassen.»

Der Angegriffene freut sich, «dass Natalie Rickli meinen Blog liest». Was die Massnahme des Verzichts angehe, habe er nichts einzuwenden. «Das kann eine Konsequenz sein, damit kann ich leben», räumt er ein.

Wermuth sagt weiter, die Linke sei «einige Lichtjahre» weiter als die SVP, was die Gleichstellung von Frauen in der Partei angehe.

So oder so heisst es für Besucher von Podien oder Zuschauer der «Arena» also künftig: Weniger Cédric Wermuth, mehr Mattea Meyer oder Susanne Leutenegger Oberholzer.