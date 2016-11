Briefstimmen-Rücklauf weit über Durchschnitt :  Ist die Atom-Frage schon längst entschieden?

Gerade mal eine einzige nationale Vorlage kommt am Sonntag vors Volk. Das heisst auch: Eine einzige Frage mobilisiert das Stimmvolk.

Und zwar weiterhin überdurchschnittlich, wie der bisherige Rücklauf der Stimmcouverts in verschiedenen Städten zeigt.

«Meinungen sind längst gemacht»

In der Stadt Luzern lag der Rücklauf der Stimmcouverts am Donnerstag bei 33,1 Prozent. «Am Anfang gab es einen ausserordentlichen Schub, jetzt nimmt der Rücklauf aber eher ab», sagt Abstimmungsleiter Thomas Zumbühl. Das meiste komme sonst üblicherweise in der letzten Woche vor dem Abstimmungssonntag zurück.

Das jetzige Muster mit einem fulminanten Start und einem abgebremsten Schlussgang sei ungewöhnlich, so Zumbühl. «Das Schema deutet darauf hin, dass sich die Stimmbürger ihre Meinung schon längst gemacht haben – erst recht, weil es um ein einziges und klares Thema geht.»t

«Atypisches Muster»

Basel und St. Gallen zeigen eine ähnliche Tendenz. Dort lag der Rücklauf zu Beginn sogar noch höher als bei der heiss umstrittenen Durchsetzungs-Initiative vom Februar.

Jetzt ist der Rücklauf abgeflaut – so spricht auch der St. Galler Einwohneramtsleiter Stephan Wenger von einem «atypischen Muster».

In St. Gallen betrug der Rücklauf am Donnerstag 42,3 Prozent, bei der Durchsetzungs-Initiative waren es drei Tage vor dem Abstimmungssonntag 51,2 Prozent. In Basel sind es aktuell 45,3 Prozent, im Februar waren es zum gleichen Zeitpunkt 52,6 Prozent.

Zürich und Genf unterdurchschnittlich

Eine Rekordbeteiligung dürfte allerdings ausbleiben. In der Stadt Zürich oder im Kanton Genf allerdings wird nach einem ersten Schub gar mit einer eher unterdurchschnittlichen Stimmbeteiligung gerechnet.

Ob das Ausnahmemuster den Ausstiegsbefürwortern oder den Atomfreunden zugute kommt, wird sich am Sonntag zeigen.