Bravo, Frau Markwalder! :  Kurzes Kleidchen für «verhüllte» Herren

Muslimische Kleidung ist in Europa zum Politikum schlechthin geworden: Die Schweiz diskutiert über ein Burka-Verbot, ein Gericht in Frankreich hat die umstrittenen Burkini-Verbote an französischen Stränden gekippt – doch der politische Streit geht weiter. Und auch in Deutschland werden Rufe nach Burka-Verboten lauter.

Wie wohltuend ist da der Auftritt der höchsten Schweizerin beim Empfang einer Delegation aus Kuwait. Christa Markwalder passte ihren Kleidungstil überhaupt nicht an – und empfing den Vize-Premierminister Sheikh Khaled Al Hamad Al Sabah und sein ausschliesslich männlicher Anhang in einem für Politikerinnen doch eher kurzen Kleidchen.

In Kuwait sind die Kleidervorschriften für Frauen im Vergleich mit anderen muslimischen Ländern allerdings auch nicht allzu scharf. Zwar tragen die meisten Frauen Kopftuch und Abaya – ein schwarzes Übergewand, das vom Hals bis zu den Füssen reicht. Doch so viel Bein wie bei der FDP-Politikerin sehen die in traditionellen Dishdasha gekleideten Politiker in ihrem Land jedoch kaum.

Respektvolles Gespräch

«Was die Kleidung betrifft – ich kleide mich immer westlich», sagt Markwalder zu BLICK. Sie habe sich mit der Delegation über die Krisenherde im Nahen Osten unterhalten sowie über die Koordination unseres humanitären Engagements.

Zudem hätte sich die Delegation an einer Vertiefung des wirtschaftlichen Austauschs mit der Schweiz sowie an einer engeren Zusammenarbeit im Bildungs-, Kultur- und Gesundheitsbereich interessiert gezeigt. «Der Dialog war offen, freundschaftlich und respektvoll», so Markwalder.

Zuvor hatte Kuwaits Vizepremierminister unseren Aussenminister Didier Burkhalter getroffen – und ein Memorandum of Understanding im Bereich Entwicklungszusammenarbeit unterzeichnet. (nmz)