APK verlangt Bericht :  Parlament soll Sommarugas Eritrea-Politik untersuchen

Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates diskutierte heute einen Eritrea-Bericht. Im Mittelpunkt der Debatte standen die Migrationsproblematik und die Gründe für die zahlreichen Asylgesuche von Eritreerinnen und Eritreern in der Schweiz. Viele bürgerliche Politiker sind unzufrieden mit der sehr häufigen Gewährung von Asyl in diesen Fällen. Darum entschied die Kommission mit 14 zu 10 Stimmen, die Geschäftsprüfungskommissionen aufzufordern, die Umsetzung der Asylpolitik in Bezug auf die Verfahren eritreischer Staatsangehöriger zu untersuchen. Zuständig für die Asylverfahren ist Das Justizdepartement von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Die Kommissionsmehrheit sieht laut einer Medienmitteilung bei der Umsetzung dieser Verfahren Erklärungsbedarf; die Minderheit ist der Auffassung, dass die Asylpolitik in den Zuständigkeitsbereich der Staatspolitischen Kommissionen fällt.

Laut Kommissionpräsident Roland Büchel (SVP) sei aber auch die Wirtschaft gefordert, sich mehr mit Eritrea zu befassen. Um der Einwanderung aus Eritrea zu begegnen, solle der Privatsektor Programmen mit Partnerländern wie Eritrea der Vorzug gegeben, um die dortige lokale Wirtschaft zu fördern. (jow)