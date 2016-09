Didier Burkhalter trifft EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

Am Montag kommt der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in die Schweiz. Wie steht es vor diesem Besuch um unser Verhältnis zur EU?

Didier Burkhalter: Wir sind in Kontakt und wir verhandeln sehr hart. Die Positionen sind nicht immer dieselben. Aber das ist kein Grund, die Beziehung als schlecht zu bezeichnen. Das ist eher gut: Beide Seiten wollen gewinnen, aber beide Seiten wollen auch eine Lösung.

Beim institutionellen Rahmenabkommen haben Sie der EU eine Absage erteilt.

Wir wollen verhandeln, aber wir wollen das nicht mit der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative verknüpfen. Dort ist es am Parlament, eine Lösung zu finden. Wenn es später zu einem Resultat in den Verhandlungen zum Rahmenabkommen kommt, beginnt in der Schweiz der normale politische Prozess.

Wann kommt das Rahmenabkommen vors Volk?

Das braucht in unserem politischen System noch mehrere Jahre. Und das ist gut so.

Ist der Inländervorrang light, den die Nationalratskommission zur Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative vorschlägt, für die EU akzeptabel?

Er ist unserer Meinung nach kompatibel mit der Personenfreizügigkeit. Solche Massnahmen existieren auch in EU-Ländern wie Belgien oder Schweden.

Dem Volkswillen entspricht der Vorschlag aber nicht. Braucht es nun einen Gegenvorschlag zur Rasa-Initiative, welche den Verfassungsartikel zur Masseneinwanderungs-Initiative aufheben will?

Das soll im Parlament diskutiert werden. Und das Parlament hat auch einen Spielraum in der Auslegung der Verfassung.

Würden Sie einen Gegenvorschlag begrüssen?

Der Bundesrat hat diese Frage noch nicht diskutiert.

Ihnen kommt ja auch entgegen, dass in EU-Ländern ebenfalls immer mehr über die Personenfreizügigkeit diskutiert wird.

Die grösste Gefahr in Europa sind der aufkommende Populismus und der Nationalismus. Daher muss man in ganz Europa die Ängste der Bevölkerung bei der Personenfreizügigkeit ernst nehmen. Das Problem ist in der Schweiz einfach wegen der direkten Demokratie zuerst auf dem Tapet.

Sie empfehlen der EU also eine Reform der Personenfreizügigkeit?

Ich empfehle der Europäischen Union nichts. Sie muss schliesslich ihren eigenen Weg finden. Für die Beziehung mit der Schweiz empfehle ich, unsere Institutionen zu respektieren. Man sieht, dass das Parlament energisch und ehrlich nach einer Lösung sucht. Und eine solche Lösung wäre auch gut für andere Länder, insbesondere unsere Nachbarn.

Ab wann verhandelt man mit der EU über die Parlamentslösung?

Man verhandelt mit der EU nicht über eine Parlamentslösung. Und wenn das Ergebnis mit der Personenfreizügigkeit kompatibel ist, braucht es auch keine Verhandlungen über die Lösung.