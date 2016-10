Keine Freude an Ferien: Luzerner Schüler müssen i die Zwangsferien

In Luzern enden Heute die Schulferien - eigentlich. Denn der Luzerner Kantonsrat hat 20'000 Gymnasiasten, Fachmittelschüler und Lehrlinge Zwangferien verordnet. Vier Millionen Franken, hoffen die Politiker, können so eingespart werden.

Das kommt nicht gut an, wie eine Umfrage der «Luzerner Zeitung» ergeben hat. Vele Schüler müssten nun den versäumten Stoff selbst in den Ferien nacharbeiten, bestätigt die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung.

«Die Schulen sind gefordert, die gesamten Lernziele innerhalb des Schuljahres zu vermitteln», so deren Leiter Christof Spöring. Die Lehrer selbst dürfen auch nicht arbeiten. Dazu habe die Dienststelle Gymnasialbildung die Lehrer frühzeitig informiert, «dass grundsätzlich keine Arbeit zu leisten sei.»

Wie die Lernziele erreicht werden sollen, handhaben Schulen unterschiedlich. Die Kantonsschule Alpenquai habe keine Weisungen erlassen, das Erteilen von Hausaufgaben liege in der Verantwortung der Lehrer, sagt Rektor Hans Hirschi: «Die Lehrer wissen am bestem, was zum Erreichen der Lernziele nötig ist.»

«Alle bemühen sich»

Remo Herbst, Präsident des Verbands der Mittelschullehrer und selbst Geschichtslehrer, hat hingegen Aufträge an seine Schüler gegeben. «Trotzdem wird die Ausbildung der Jugendlichen unter dem Spardiktat leiden», ist er überzeugt.

Auch vom Verband der Luzerner Berufsschullehrer tönt es wenig optimistisch. «Am härtesten trifft es bei uns die Schüler der Vollzeitberufsmatura. Ihnen bleibt nur ein Jahr bis zum Abschluss», zitiert die «Luzerner Zeitung» den Verbandspräsident Benno Wey.

Auch er habe Aufgaben aufgetragen, um die wegfallenden Lektionen zu kompensieren. Die Schüler würden aber laut Wey merken, dass die Sparmassnahmen nicht zu ihren Gunsten seien. Auch Alpenquai-Rektor Hirschi klingt wenig überzeugt. «Alle werden sich bemühen, sinnvoll mit der misslichen Situation umzugehen, um den Schaden möglichst gering zu halten.»

Ob alle Schüler sich in ihren Ferien mit Schulaufgaben beschäftigen dürfen, weiss Aldo Magno, Leiter der Dienststelle Gymnasialbildung nicht. «Es ist durchaus möglich, dass Lehrer ihre Schüler auf die versäumten Lernziele hingewiesen und dazu eingeladen haben, diese individuell nachzuarbeiten».

Auch Eltern sind wenig begeistert

Nicht nur Lehrer äussern sich kritisch zu den Zwangsferien. Auch berufstätige Väter und Mütter montierten an Elternabenden, jüngere Kantischüler müssten während der Zwangsferien ohne Betreuung auskommen, ebenso fehle die Möglichkeit der Mittagsverpflegung.

Dieses Problem müssten die Eltern, die Wähler der Kantons- und Regierungsräte, selber lösen, argumentiert hingegen der Präsident der Mittelschullehrer Herbst. Der aktuelle Fall sei bedauerlich, gibt auch Magno zu, «aber wir können es nicht ändern».

Die Zwangsmassnahmen wurden für das aktuelle Jahr beschlossen. Ob die nächsten Herbstferien wieder verlängert werden, muss der Kantonsrat Ende Jahr entscheiden. Verbandspräsident Wey hofft, dass es beim Versprechen bleibt, dass dies eine einmalige Sache sei. «Es ist peinlich, dass man aus finanzieller Not in einem der reichsten Länder die Schulen schliessen muss.» (shu)