Auch in Freiburg bringt der Kurs von Gerhard Pfister nicht die Wende :  CVP-Talfahrt geht weiter

In welche Richtung rückt die Schweizer Politiklandschaft? Seit dem Rechtsrutsch bei den Nationalratswahlen vor einem Jahr wurde in acht Kantonen gewählt – gestern in Freiburg. Mit grosser Spannung erwartet wurde insbesondere das Abschneiden der CVP. Schliesslich ist Freiburg neben Wallis und Luzern die letzte verbliebene Hochburg der christlichen Volkspartei.

Überflügelt von der SP

Hier musste der von Neo-CVP-Schweiz-Präsident Gerhard Pfister eingeschlagene, konservative Kurs endlich einen ersten Erfolg bringen.

Die Hoffnung war vergebens. Die CVP verliert auch im Röstigraben-Kanton. Vier Sitze sind es insgesamt. Doch die tun besonders weh. Denn die CVP ist mit 27 Sitzen ab sofort nicht mehr die stärkste Kraft im Parlament. Überflügelt wird sie von der SP, die ein Mandat verliert und auf 28 Sitze kommt. Die grosse Gewinnerin ist die FDP (+4).

In acht kantonalen Wahlen verloren

Nun ist die CVP so richtig im Jammertal angekommen. In allen acht bisherigen kantonalen Wahlen war sie die grosse Verliererin. Insgesamt 15 Sitze gingen flöten. Am meisten in St. Gallen und nun in der Nicht-mehr-Hochburg Freiburg (siehe Tabelle).

Auch die BDP ging überall, wo sie Sitze besetzte, unter. In Freiburg flog sie ganz aus dem Parlament, insgesamt resultiert ein Minus von acht Mandaten. Die Mitte muss also massiv Federn lassen – und die Polparteien gewinnen. Die FDP konnte den Schwung aus den Nationalratswahlen mitnehmen und legte um neun Mandate zu. Ebenso die SVP, die insgesamt acht Sitze dazugewann. Aber auch die SP weist ein Plus von fünf Sitzen auf.

CVP erzielt bestes Ergebnis in der Exekutive

Dennoch konnte auch die CVP gestern ein bisschen jubeln. Bei den Staatsratswahlen in Freiburg verteidigte sie ihre drei Sitze überraschend bereits im ersten Wahlgang. Das beste Resultat erzielte der bisherige CVP-Staatsrat Jean-Pierre Siggen gefolgt Maurice Ropraz (FDP), Georges Godel (CVP) und dem neuen Olivier Curty (CVP).

Die verbleibenden drei Sitze, die bislang in linker Hand waren, werden im zweiten Wahlgang vergeben. Ob die Linke diese jedoch verteidigen kann, ist höchst fraglich. Denn das bürgerliche Bündnis möchte einen fünften Sitz erobern. Mit Peter Wüthrich (FDP) auf dem fünften Platz schnitt es besser ab als SP-Nationalrat Jean-François Steiert. Den siebten Zwischenrang belegt Stéphane Peiry (SVP).

Die beiden bisherigen Frauen Marie Garnier (Grüne) und Anne-Claude Demierre (SP) landeten abgeschlagen dahinter. Gut möglich also, dass die Freiburger Regierung nicht nur bürgerlicher wird, sondern auch männlicher.