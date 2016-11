«Anhaltender Migrationsdruck» :  SP-Regierungsrätin will mehr Grenzwächter

Dass die SVP sich gegen eine Aufstockung des Grenzwachtkorps ausspricht, gibt parteiintern zu reden. Für den grössten Ärger sorgt die Position aber in den Grenzkantonen.

Lega-Staatsrat Norman Gobbi, selbst SVP-Mitglied, las den Bundespolitikern im BLICK die Leviten. Doch nicht nur der rechte Tessiner Sicherheitsdirektor schreit nach mehr Mitarbeitern für den Grenzschutz.

Die Thurgauer Sicherheitsdirektorin Cornelia Komposch sagt: «Ich bin eine Befürworterin einer Aufstockung des Grenzwachtkorps.» In ihrem Kanton arbeite das GWK heute eng mit der Bundespolizei zusammen.

So gelinge es, «die Dichte der Grenzkontrollen aufrechtzuerhalten und somit für die Sicherheit der Bevölkerung einzustehen». Grund für den Support sei, «dass Mitglieder des GWK an die Südgrenze verschoben» und die Einsatzkräfte in der Ostschweiz kurzzeitig «entsprechend geschwächt wurden».

Diese Situation mache deutlich, dass eine Aufstockung «aufgrund des anhaltenden Migrationsdrucks sehr wohl angezeigt» sei. Die SP-Regierungsrätin geht davon aus, «dass die Migration uns längerfristig beschäftigen wird» und die Ressourcen «zur Genüge» bereitgestellt werden müssten

Diese Ansicht vertreten auch Basler SVP-Nationalräte. Sie sprechen der Mutterpartei via «bz Basel» ins Gewissen. «Ich werde mich auf jeden Fall weiter für eine Aufstockung einsetzen», so der Baselbieter Thomas de Courten. «Alles andere wäre Wischiwaschi-Politik.»