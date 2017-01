Ada Marra (SP) bleibt auf «Burka-Finderlohn» sitzen :  «Die dritte Generation mit Niqab gibt es nicht»

Im Abstimmungskampf um die erleichterte Einbürgerung von Ausländern der dritten Generation geht es hart auf hart. Die Gegner machen mit Burka-Plakaten gegen die Vorlage Stimmung. Die Waadtländer SP-Nationalrätin Ada Marra, welche die Vorlage initiierte, setzte daraufhin einen Finderlohn von 2000 Franken (BLICK berichtete) für jene Person aus, welche ihr eine Burka tragende Drittgeneratiönlerin zeigt.

BLICK hat bei Marra nachgefragt, wie es um Ihren Einsatz steht.

Frau Marra, wie viel Finderlohn haben Sie schon ausbezahlt?

Ada Marra: Null Franken! Ich habe zwar fünf E-Mails von Personen erhalten, die das Geld für sich beansprucht haben. Ich habe jeweils um Beweise und ein Foto gebeten, doch daraufhin beanspruchte kein Einziger mehr den Finderlohn. Ich hatte recht!

Womit denn?

Die dritte Generation mit Niqab gibt es nicht! Das Burka-Plakat der Gegner geht völlig am Thema vorbei. Es beleidigt ganze Generationen von Arbeitern, indem sie als Bombenleger dargestellt werden.

Sie planen selber eine Plakat-Kampagne. Mit welchem Sujet kontert das Pro-Komitee die Burka-Plakate?

Wir werden auf diese Provokation der Gegner nicht reagieren. Unsere Kampagne fokussiert auf die Verfassungsänderung und die davon betroffenen Personen. Wir wollen die dritte Generation positiv wiedergeben. Ab nächster Woche werden unsere Plakate während zwei Wochen in den Bahnhöfen von Zürich, Bern, Aarau, Basel und Liestal zu sehen sein. Unsere Botschaft: Sie sind wie du und ich!

Wer die Bedingungen für die erleichterte Einbürgerung erfüllt, kann sich doch problemlos auf dem ordentlichen Weg einbürgern lassen.

In neun Deutschschweizer Kantonen ist der Einbürgerungsprozess für Angehörige der dritten Generation noch immer genau derselbe wie für Angehörige der ersten Generation. Als ob die erste und dritte Generation – seien es Sprachkenntnisse, Ernährung oder Musik – dasselbe Integrationsniveau aufweisen würden!

Was ist die wichtigste Änderung für die Betroffenen?

Nicht mehr die einbürgerungswillige Person muss beweisen, dass sie genügend integriert ist. Stattdessen müssen Kanton und Gemeinde beweisen, dass jemand nicht genügend integriert ist, wenn sie mit einer Einbürgerung nicht einverstanden sind. Und vor allem dürfen Kantone und Gemeinden nicht mehr strengere Kriterien anwenden als die bereits sehr harten Bedingungen des Bundes. Das heutige Russisch-Roulette nur aufgrund des Wohnorts ist damit vorbei.

Der Einbürgerungs-Entscheid wird an den Bund delegiert. Fehlt Ihnen das Verständnis für den Föderalismus?

Alle ausser fünf Kantone haben die Vorlage vom 12. Februar in der Vernehmlassung unterstützt. Zudem können die Kantone Rekurs einlegen, wenn ihnen ein Einbürgerungsentscheid missfällt. Die Beachtung des Föderalismus ist keine variable Geometrie. So sind auch alle Kantone ab 2018 dazu verpflichtet, mündliche und schriftliche Sprachtests durchzuführen. Als sich die Kantone gegen diese obligatorische Verschärfung aussprachen, hatten die Gegner des 12. Februar auch kein Gehör für den Föderalismus.

Trotzdem: Braucht es nicht gewisse Hürden, damit sich nur jene um den Schweizer Pass bewerben, die sich auch wirklich dafür interessieren?

Die Frage ist doch: Ab welcher Generation ist jemand Schweizer? Ab welcher Generation anerkennt die Schweiz ihre Kinder? Mit Ihrer Argumentation könnten Sie ebenso gut verlangen, dass auch alle Kinder, die per Zufall mit einem Schweizer Pass geboren sind, einen solchen Eignungstest absolvieren und ein Einbürgerungsgesuch stellen müssen.