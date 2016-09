125'000 Unterschriften gesammelt :  Zersiedelungs-Initiative der Jungen Grünen steht

Mit ihrer Initiative für eine Grüne Wirtschaft könnten die Grünen am Abstimmungssonntag vom 25. September einen Achtungserfolg, wenn nicht gar eine Sensation schaffen. In der ersten SRG-Umfrage wollten 61 Prozent der Befragten Ja stimmen.

Doch noch bevor das Stimmvolk entscheidet, zieht das Öko-Lager bereits seinen nächsten Initiativ-Pfeil aus dem Köcher: Die Zersiedlungs-Initiative der Jungen Grünen kommt nämlich zustande. «Wir haben es geschafft! Wir haben rund 125'000 Unterschriften gesammelt», sagt Co-Präsidentin Judith Schmutz zu BLICK. Davon hätten alleine die Jungen Grünen gut 90'000 Unterschriften beigesteuert. «Wir werden die Initiative am 21. Oktober in Bern einreichen. Ich rechne bis dahin mit 105'000 bis 110'000 gültigen Unterschriften», so Schmutz.

Mit ihrer Initiative will die Jungpartei der weiteren Zersiedelung der Schweiz einen Riegel schieben. Etwa mit einem Bauzonen-Stopp. So dürften neue Bauzonen nur dann bewilligt werden, wenn andernorts Bauzonen in der gleichen Grösse wieder ausgezont werden. Auch das Bauen ausserhalb der Bauzonen soll weiter eingeschränkt werden.

Nachhaltige Quartiere gefordert

Im Gegenzug fordern die Initianten eine «Siedlungsentwicklung nach innen» mit «moderaten Aufstockungen» und die Förderung nachhaltiger Quartiere mit Wohnen und Arbeiten in kleinräumigen Strukturen mit kurzen Verkehrswegen. Mehr in Höhe bauen statt in die Breite also!

Das neue Zweitwohnungs- und das strengere Raumplanungsgesetz reichen den Jungen Grünen nicht aus. «Trotz der neuen Gesetze werden in der Schweiz täglich acht Fussballfelder verbaut. Deshalb brauchen wir eine nationale Lösung der Problematik», sagt Schmutz. «Die aktuellen Regelungen werden in verschiedenen Kantonen und Gemeinden ungenügend umgesetzt.»

Schub für Grüne Wirtschaft

Schmutz glaubt, dass das Stimmvolk für grüne Themen durchaus sensibilisiert ist. Und sie hofft, dass der Sammelerfolg bei der Zersiedelungsinitiative nun auch der Grüne-Wirtschaft-Initiative im Schlussspurt nochmals zusätzlichen Schub verleiht.