10 Milliarden für 55 neue Kampfflugzeuge :  VBS bestätigt BLICK – und krebst zurück

Er sorgte für ein grosses Medienecho. Die Rede ist vom Bericht von BLICK, wonach der Planungschef der Armee, Brigadier Rolf Siegenthaler, an einer Veranstaltung der Thurgauer Offiziersgesellschaft die Kosten für die Beschaffung von 55 neuen Kampfjets für die Luftwaffe auf 10 Milliarden Franken beziffert hat.

Das ist dem Verteidigungsministerium von SVP-Bundesrat Guy Parmelin plötzlich nicht mehr so recht.

Obschon gerade bürgerliche Sicherheitspolitiker dem Plan etwa in der «NZZ» wie auch schon im BLICK eifrig Flankenschutz gaben, krebst das Verteidigungsministerium jetzt zurück.

Der Mut des Brigadiers passt nicht mehr ins Konzept

In einem auf der Homepage des Departmentes aufgeschalteten «Klarstellung» wird aber nicht etwa der Bericht von BLICK korrigiert, sondern vielmehr die Aussagen von Siegenthaler relativert. So als ob der Mut des Brigadiers zur Klarheit, den Strategen im VBS nicht mehr so recht ins Konzept passt.

Man legt plötzlich wolkig Wert darauf, dass «die Anzahl Maschinen und die Kosten noch in den Sternen» ständen. «Eine Expertengruppe und eine Begleitgruppe erarbeiten zur Zeit die Grundlagen für einen Kreditantrag zur Planung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung eines neuen Kampfflugzeuges.»

Danach soll gemäss gegenwärtiger Planung 2020 der Typenentscheid fallen, 2022 der Beschaffungskredit im Parlament beantragt und ab 2025 die neuen Flugzeuge geliefert werden. Und nochmals wird die Aussage von Siegenthaler relativiert: «Genaue Anzahl Flugzeuge und auch die Kosten werden somit erst später abgeschätzt werden können.»

10 Milliarden Franken für 55 neue Kampfflugzeuge? Das VBS stellt klar. https://t.co/VkEeb83NtN — VBS - DDPS (@vbs_ddps) 2013-07-22 14:22:09.0

Und schliesslich hält das VBS zum Auftritt vor den Thurgauer Offizieren fest: «Bei der von Brigadier Rolf Siegenthaler genannten Zahl von 55 neuen Kampfflugzeugen handelt es sich um jene, die im ‹Konzept zur langfristigen Sicherung des Luftraumes, Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Galladé 12.4130 vom 27. August 2014› genannt wurde.»

Alles, was Siegenthaler sagte, ist offiziell abgestützt

Die Schätzung der Investitionskosten basiere auf einer Annahme: modernes Mehrzweckkampfflugzeug mit Logistikpaket und Bewaffnung inklusive Fähigkeit zum Erdkampf, so wie es das Konzept fordert.

«Diese Aussagen nehmen ausdrücklich Bezug auf den Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Galladé und nicht auf den Inhalt eines in sich in der Redaktion befindlichen Berichts zur Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs», heisst es in der Klarstellung weiter.

Das bedeutet für uns Normalsterbliche: Alles, was Siegenthaler sagte, ist offiziell abgestützt. Doch leider passt der Schluss aus dem vom Planungschef gemachten Zusammenzug dem Verteidigungsministerium halt einfach politisch nicht ins Konzept.