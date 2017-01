Philipp S. (45) und seine Frau (47) hatten Glück im Unglück :  Wo Tannenbaum?

«Das Jahr fängt ja gut», sagt Philipp S.* (45) aus Schneisingen AG. «Doch wir hatten Schwein ohne Ende!»

Es passierte am Samstagabend. Philipp S. und seine Frau Irène (47) essen daheim Znacht. «Wir zündeten die Kerzen am Weihnachtsbaum an», sagt Philipp S. Später geht der Getränkemarkt-Leiter im oberen Stock schlafen. Seine Frau schaut in der Stube noch fern.

Mit der Pfanne gelöscht

Doch dann schläft sie auf dem Sofa ein. «Erst, als der Baum brannte, wachte sie auf», sagt Philipp S. Die Verkäuferin rennt rauf zu ihrem Mann, weckt ihn. «Schatz, der Baum brennt!», schreit sie. Dann sehen die beiden nur noch Rauch. «Ich habe meine Frau nach draussen geschickt.» Philipp S. schlägt kurz vor 21.40 Uhr Alarm – und packt sich eine Pfanne. «Ich habe sie mit Wasser gefüllt und geschüttet. Sicher zwölf Mal.»

Mit Erfolg: Kurz, bevor die Feuerwehr da ist, hat Philipp S. alles gelöscht. Das Paar muss wegen des Rauchs ins Spital, kommt danach bei Nachbarn unter.

Circa 30'000 Franken Schaden

Zurück bleibt der Sachschaden: Laut Polizei circa 30'000 Franken. «Möbel und ein Teil der Decke sind futsch», so Philipp S. «Und vieles stinkt.» Das Wichtigste sei jedoch: «Dass wir noch leben!»