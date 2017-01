Polit-Talk «BLICK on tour» zur Unternehmenssteuer-Reform III Milliarden-Bschiss oder Zukunfts-Modell

Am 12. Februar stimmt das Schweizer Volk über die Unternehmenssteuer-Reform III ab. Handelt es sich um ein Geschenk für Reiche oder werden so Arbeitsplätze in der Schweiz gehalten?