Nach dem Botschafter-Mord in der Türkei :  Polizei verhaftet Familie des Täters

Nach dem Mord am russischen Botschafter Andrej Karlow (†62) am Montag in Ankara hat die türkische Polizei sechs Personen verhaftet. Es handelt sich laut türkischen Medien um die Eltern, die Schwester und zwei weitere Verwandte des Attentäters Mevlüt Mert Altintas (†22), der nach dem Anschlag selber erschossen wurde. Ebenfalls festgenommen wurden Altintas' Mitbewohner. Ob sie mit der Tat etwas zu tun haben, ist noch nicht bekannt.

Der Attentäter arbeitete seit zweieinhalb Jahren bei der Bereitschaftspolizei in Ankara. Geboren wurde er am 24. Juni 1994 im Distrikt Söke in der westtürkischen Provinz Aydin. Er besuchte die Polizeiakademie in der westtürkischen Metropole Izmir, die er im Jahr 2014 abschloss.

Welche Verbindungen Altintas hatte, wird nach Angaben des Innenministeriums untersucht. Regierungsnahe türkische Medien berichten, Altintas werde verdächtigt, der Gülen-Bewegung angehört zu haben. Auch Altintas Imam wurde verhaftet.

Die Regierung wirft der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen vor, für den Putschversuch in der Türkei von Mitte Juli verantwortlich gewesen zu sein.

Videos vom Attentat zeigen, wie Altintas «Allahu Akbar» – Gott ist gross – skandiert. Auf Türkisch ruft er ausserdem «Vergesst nicht Aleppo» und «Vergesst nicht Syrien». Unmittelbar nach den Schüssen sagte er auf Arabisch: «Wir sind diejenigen, die dem Propheten Mohammed Treue und dem Dschihad Treue schwören.»

Diesen Satz rufen auch syrische Extremisten, wenn sie ins Gefecht ziehen. (gf)